Nueva marcha por Justicia y Seguridad en Rafaela duplicó en número a la anterior

En una convocatoria más que inesperada, ya que si bien a la primera marcha en reclamo por más seguridad en Rafaela -en el contexto de la muerte de Gonzalo Glaría cuando perseguía con su moto a motochorros-, habían participado unas 5.000 personas; en la segunda marcha que tuvo lugar en las calles de Rafaela a partir de las 20.00 de ayer, fuentes experimentadas en estas marchas medían la participación popular en un número fijado entre 8.000 y 10.000 personas, es decir el doble casi que la vez anterior.

En la primera marcha hubo aplausos. En la de ayer además de aplausos hubo gritos al unísono pidiendo “Justicia, Justicia…”. Es que la sociedad rafaelina está cansada, “harta” de la inseguridad, y para rebalsar el vaso, nada peor que el fallo del juez de primera instancia en lo penal Dr. Osvaldo Carlos, cuya interpretación hasta el momento solamente él comprende, ya que los familiares de las víctimas, las fiscales, la población rafaelina en su conjunto y parte de la prensa –para no generalizar diciendo toda-, no entienden los sustentos legales ni la interpretación del juez para dejar a los dos únicos imputados por la muerte de Gonzalo Glaría en libertad, cuando existe un cúmulo de evidencias de su participación en el hecho más que suficiente a los ojos de quien observa el caso desde el llano. Más aún debería hacerlo un hombre formado en leyes.

CANSANCIO POPULAR



La gente se cansó y volvió a salir a las calles. Primero fueron 5.000, ahora cerca de 10.000 rafaelinos los que le piden explicaciones a la Justicia de por qué los asesinos de Gonzalo están cómodamente libres en sus casas, mientras una familia entera, honesta, trabajadora, y respetada por su sentido del bien, luce despedazada tras la muerte de un hijo. Un hijo comprometido, con valores solidarios y guiado por un recto sentido del bien moral.

Cabe destacar que si bien duplicaba en número, la marcha de ayer –a diferencia de la primera- fue absolutamente pacífica participando de la misma familias enteras, padres, hijos y abuelos.

La gruesa columna de vecinos se puso en movimiento a las 20.00 partiendo desde la Municipalidad, y en un muy buen clima aunque pidiendo “Justicia” se dirigió ocupando ambas manos de bulevar Lehmann y doblando por calle Sarmiento hasta el edificio de Tribunales –Sarmiento y Alvear- el cual se hallaba acordonado y custodiado por la Policía sobre calle Alvear.

La marcha prosiguió hasta calle Tucumán y de ahí a la Jefatura de Policía –la cual también se hallaba custodiada-, para volver al punto de partida en la Municipalidad –también con custodia-, regresando de la Jefatura ocupando ambas manos de Av. Santa Fe, hasta llegar a la Plaza, y luego a la Municipalidad.

Cabe agregar como detalles que sirven para apreciar la magnitud de lo ocurrido que fue numerosa la presencia de medios de comunicación de afuera de Rafaela; y que también hubo algunos cánticos en contra del Intendente y del Gobernador.

Protección Vial y Comunitaria acompañó toda la marcha eficazmente, cortando calles y organizando el tránsito, en tanto que los amigos del joven Gonzalo participaron portando un gran cartel que los identificaba. A las 21.40 ya la gente comenzó a desconcentrarse.



PALABRAS DEL PAPA DE GONZALO

Cuando la multitud llegó a la Plaza, fue el lugar elegido donde hablaron los “padres del dolor”, que han perdido sus hijos en hechos de inseguridad desde Nochebuena a esta parte en Rafaela.

Ellos son Gustavo Glaría, el papá de Emanuel González -el chiquito de 8 años muerto de un balazo en barrio Mora-, y el papá de Emanuel Morales, muerto el 24 de diciembre, cuando fue apuñalado por la espalda. Tres graves hechos de homicidio en menos de 15 días.

Haciendo uso de la palabra Gustavo Glaría, padre de Gonzalo, sostuvo: “¡Qué lindo que nos podamos juntar todos y que podamos unirnos por la misma causa! Todos por la causa de la Justicia. Y hoy quedó demostrado gracias a todos nosotros, que no necesitamos que la Policía nos cuide, porque como vimos la Policía estaba cuidando los edificios, y estaban con los patrulleros cuidando a la gente que no puede estar sin custodia; se ve que algo tienen que esconder y tienen que temer”.

“Nosotros aquí estamos –continuó Glaría- caminando libremente y en paz, pero veamos mañana qué nos atribuyen porque no va a faltar oportunidad de que nos hagan cargo de alguna otra cosa más. No importa, acá estamos, luchando con nuestras familias, nuestros chicos, sin miedo a nada. Excelente, muchas gracias a todos”.

“El pueblo –prosiguió- salió hoy porque rebalsó el vaso. Vamos a seguir saliendo hasta que seamos escuchados […] Quiero agradecerles a ustedes y sus familias por estar acá. Son muy necesarios. Y también a los medios de comunicación que le ponen el pecho… todos necesitamos que Rafaela cambie. Vamos por la Justicia y vamos Rafaela”, concluyó.

EL PAPA DE EMANUEL

Jorge Luis González de 36 años, es el padre del niño de 8 años asesinado de un tiro en la nuca en barrio Mora a fines de noviembre, Emanuel.

Jorge Luis también habló ayer en la marcha de Gonzalo Glaría diciendo que: “Se hacen drama por una cubierta quemada y un vidrio roto, cuando nosotros somos los que tenemos nuestros hijos fallecidos y enterrados. Pasamos una Navidad y Año Nuevo terrible porque teníamos una silla vacía, un regalito menos y una sonrisa menos. Estamos destrozados y venimos a unirnos para pedir justicia y cambiar las leyes. Queremos una ciudad mejor, más segura, Rafaela ya no es más la Perla del Oeste, pero tenemos esperanzas de que pueda cambiar. Queremos seguridad y justicia para nuestros hijos”, cerró González.

La Opinión de Rafaela / Fotos Mario Galoppo