“Nosotros no transportamos el virus”, advirtieron los camioneros que marcharon por la Autopista

Aladio destacó que en la provincia de Santa Fe se trabajó de manera distinta, y en forma conjunta con los ministerios de Trabajo, Salud y de Infraestructura. “El trato en Santa Fe no es de la misma manera que en otras provincias, y no tenemos tantos casos con otros lugares, eso quiere decir que se puede trabajar distinto, cuidar a la gente y cuidar a los trabajadores” añadió.

You may also like