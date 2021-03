La Diputada Nacional Gisela Scaglia estuvo presente en el Congreso de la Nación donde Alberto Fernández brindó el discurso inaugural del 139° período de sesiones ordinarias.

Durante más de una hora los Diputados y Senadores de la Nación escucharon en el Congreso de la Nación al Presidente Alberto Fernández dar un discurso en donde primó el enojo, el reproche y la chicana política. En lugar de apostar a compartir una visión estratégica de lo que espera para este año se dedicó a fustigar a la justicia, el periodismo y la oposición.

“Hoy vimos a un Presidente que utilizó la Asamblea Legislativa como plataforma electoral. Se dedicó a echar culpas en lugar de asumir responsabilidades. Habló de sus “logros” en la gestión de la pandemia y se olvida de que con 51 mil muertos estamos encabezando rankings mundiales. Nos mintió en la cara, tenemos a un Presidente cínico que vive en una realidad paralela”, declaró Gisela Scaglia al término de la Asamblea.

Entre los momentos más bochornosos estuvo el aplauso que se pidió por el personal de salud, sin siquiera antes pedir perdón por el escándalo de los vacunados VIP. “Nuestro Presidente se dijo solidario con el personal esencial y aseguró que sufrió por cada uno de los muertos por Covid-19. Y, sin embargo, no le importó cuando los amigos del poder se saltaron la fila y se robaron las vacunas de los médicos, enfermeras y personas de riesgo”, comentó Scaglia.

Generó una profunda indignación las frases dedicadas a la educación. Se atrevió a caer en el lugar común que dice: “Sin educación no hay futuro”, después de tener un año las escuelas cerradas. “Durante todo el 2020 no hubo inversión en infraestructura ni un diseño de programas educativos para compensar la falta de presencialidad y se atreve a hablar sobre cómo la educación es prioritaria. No tiene vergüenza”, concluyó la diputada santafesina.