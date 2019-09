Noche de viernes: El Oficial LEF de Primera División define a los mejores 16 clasificados

Es demasiado extraño, y anticuado, que en una definición de posiciones, esta liga sea distinta a todas las del resto de mundo. El tomar los partidos entre sí, se utiliza mucho, aunque se tiene en cuenta la diferencia de goles entre ellos también dentro de esa minitabla, aquí solo los puntos. El segundo punto es el que no se utiliza en ningún lado del mundo. Los partidos ganados dejaron de existir cuando la puntuación por victorias pasó de 2 a 3 puntos allá en finales de los ’80. Y la diferencia de gol, que es sumamente importante en las tablas de clasificación, aquí no tienen casi validez salvo en muy escasos partidos.

