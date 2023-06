Noche de boxeo en Franck

Será este viernes desde las 22 en el Club Argentino con integrantes de la Escuela de Box «Un Round Más» que enfrentarán a representantes de otras escuelas de la región.

La Escuela de Box Un Round Más a cargo de el profesor Oscar «Tulo» Rodríguez lleva el deporte de los puños a la ciudad de Franck, será el viernes 23 de junio en el Club Argentino, a partir de las 22 hs con una entrada en puerta de $1000.

Va ser una noche en donde habrá guerra adentro de el cuadrilátero, con 11 combate pactado y púgil de la zona, Entre Ríos y Córdoba.

A continuación la programación de el gran evento.

1- EZEQUIEL , CUEVAS ( CHINO BOX ) VS GINO , FARCHETO , (BRITOS BOX )

2- ARIEL , PALAVECINO (UPPER) VS FRANCO , ANZILLERO ( OLIMBOXIN)

3- PABLO , GUTIERREZ( OLIMBOXIN) VS SEBASTIAN, GUTIERREZ ( BRITOS BOX )

4- LUCAS , MADOLE ( COLASTINE BOXIN)VS TOMAS , WINDOHLZ ( BRITOS BOX )

5- TIZIANO , UNDINER ( 1 ROUND MAS ) VS DARIO PAVON ( CTRIEL BOX )

6- LIONEL , CASTRO ( CATRIEL BOX ) VS ESTEBAN , FERRERO ( OLIMBOXIN)

7- DORIAN , OCAMPO ( UPPER ) VS FRANCO , PEREET ( BRITOS BOS )

8- MARIO , MENDOZA ( DOGO BOX ) VS SERGIO , PERALTA ( CORONDA BOXING)

9- ALAN , PONCE ( COLASTINE BOXING ) VS ALAN , BENEGAS ( CORONDA BOXING)

10- BAUTISTA , MASON ( OLIMBOXING ) VS NICOLAS , OVIEDO ( BRITOS BOX )

11-MARTIN , MOTURA ( 1 ROUND MAS ) VS ALEJANDRO , LESCANO ( CATRIEL BOX )