“No vamos a acompañar ningún plan que le garantice impunidad a la corrupción”

“Una propuesta seria de modernización de nuestro sistema judicial -señaló Juan Martín- debe seguir otro camino. No hace falta ningún comité de expertos: debe tomar lugar en el Congreso y se debe escuchar con prudencia a la academia, magistrados, colegios profesionales y organizaciones civiles”. Para el diputado radical santafesino “ese debate debe ser amplio, plural, participativo, transparente y de cara a la ciudadanía. No se puede dar de la noche a la mañana y mucho menos en sesiones remotas en momentos de emergencia sanitaria”.

