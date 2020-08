No se registraron casos positivos en Esperanza en las últimas 24 horas

Cerca de las 10 de la mañana el Comité local de Emergencia informó que no se registraron casos positivos en la ciudad. Se mantienen siete casos activos que generaron numerosos aislamientos y uno de los últimos hisopados dio negativo.

El Ministerio de Salud mantiene con su último informe a seis pacientes como «casos positivos» en Esperanza, a eso hay que sumarle otro paciente que fue analizado en un laboratorio privado para llegar a la cifra de siete casos activos en la ciudad. Incorporando el caso del bebé que fue positivo en marzo pasado, llegamos al total de ocho casos desde que comenzó la pandemia.

También el Comité local que encabeza la intendente Ana Meiners y que integran los profesionales del Ministerio de Salud confirman que de los últimos pacientes hisopados, uno de ellos dio negativo y se aguardan los otros controles que seguramente se conocerán durante el día.

Aquí el parte oficial conocido en la mañana de este lunes 17 de agosto de 2020:

Informe del lunes 17 de agosto

La información actualizada será emitida oficialmente por el Gobierno de la Ciudad todos los días a las 10:00 Hs aproximadamente.

El Comité de Emergencia Departamental, junto al Gobierno de la Ciudad de Esperanza a través de las autoridades sanitarias el Dr. Héctor Soler y el Dr. Federico Detarsio, médico infectólogo y miembro de la dirección de Epidemiología de la provincia, informan que en las últimas 24 Hs la Ciudad no ha registrado nuevos casos de Covid-19, el caso que se investigó en las últimas horas fue negativo.

Las recomendaciones siguen siendo las de siempre



Reuniones familiares y afectivas prohibidas

Reiterar, la prohibición de reuniones familiares o afectivas hasta el 30 de agosto inclusive, tal como lo norma el último decreto provincial. Está demostrado que estos encuentros son hoy el gran foco de propagación del virus, es importante entonces cumplir con responsabilidad esta normativa, ya que es la medida más eficaz a la hora del control de brotes o de minimizar la posibilidad de tenerlos.

Otros, conceptos claves a tener en cuenta para la prevención:

Distanciamiento social (mantenete a dos metros de distancia de otras personas)

El uso de tapabocas es obligatorio.

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel.

Tosé o estornudá sobre el pliegue del codo o utilizá pañuelos descartables.

No te lleves las manos a la cara.

Ventilá bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo.

Desinfectá bien los objetos que se usan con frecuencia.

No te automediques.

Ni beso, ni abrazo, ni mate compartido.

⚠ El Comité de Emergencia local informó que en las últimas 24 horas no se registraron nuevos casos de coronavirus en la ciudad.

Fundamental, restringir la circulación no esencial por la ciudad.

Una recomendación fundamental a la hora de tratar mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y llevar al mínimo el contacto social que estén permitidas ciertas prácticas no las transforma en obligatorias y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión.

Síntomas

Si tenés dos o más de los siguientes síntomas:

• Fiebre (37,5° o más)

• Tos

• Odinofagia (Dolor al tragar)

• Dificultad Respiratoria

• Anosmia (perdida parcial o completa del olfato)

• Disgeusia (cambios perceptivos del sabor)

¿Qué hacer?

La actuación del sistema de salud en la ciudad se basa en los protocolos que generan los ministerios de salud de la provincia y el ministerio de salud de la nación, que siguen las reglamentación de la Organización Mundial de la Salud.

Las personas con problemas respiratorios tienen que llamar al 107 ellos con un Triage van a direccionar la atención según corresponda.