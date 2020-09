No se registran nuevos contagios de coronavirus este lunes en Esperanza

Cubrir la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al toser o estornudar. Para facilitar el cumplimiento de esta medida de prevención, se deben disponer cestos que no requieran de manipulación para su uso: boca ancha, sin una tapa que obligue al contacto Limpieza, desinfección de superficies y ventilación de ambientes A fin de reducir el riesgo de transmisión de virus respiratorios a través de superficies y objetos contaminados con secreciones, se debe transmitir a las personas encargadas de la limpieza: Limpiar las superficies con agua y detergente antes de aplicar desinfectante, a fin de asegurar la remoción mecánica de la suciedad presente. Desinfectar diariamente mostradores, barandas, picaportes, puertas, etc. Realizar limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de limpieza seca (escobas, cepillos, etc.). Para asegurar la adopción de esta pauta, el personal de limpieza deberá utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y desinfección. Complementariamente a esta medida, se debe procurar la ventilación.

You may also like