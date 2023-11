No se recolectarán residuos este martes por la noche

Debido a los feriados de los días 15 y 20 de noviembre la Municipalidad de Esperanza informó que no se recolectarán residuos domiciliarios este martes por la noche ni el próximo domingo. Tampoco habrá riego.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza comunica a los vecinos en general que, dado que los turnos de cada servicio comienzan a las 21 hrs del día anterior, el cronograma se dispone de la siguiente manera:

RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS:

Miércoles 15/11 (por la noche a partir de las 21hs): NO SE BRINDA.

Lunes 20/11 (por la noche): SE BRINDAN SERVICIOS.

SERVICIO DE RIEGO:

Miércoles 15/11: NO SE BRINDA.

Lunes 20/11: NO SE BRINDA.

CEMENTERIO:

Miércoles 15/11 y Lunes 20/11: GUARDIAS MINIMAS (para sepulturas), abierto de 08 a 20 hrs.

LIMPES :

Miércoles 15/11 y lunes 20/11: DE 08 A 19 HRS.

Se recomienda a la población que, en caso de anuncio de tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, NO SACAR RESIDUOS evitando así dificultar el escurrimiento de las aguas a las bocas de tormenta, cunetas y/o canales.

Recordar que, para una correcta recuperación de los residuos reciclables en el LIMPES se solicita a los ciudadanos que separen los residuos en sus casas y los dispongan en el cesto de la vereda los días que correspondan. Los días MARTES y JUEVES, en el horario de 19 a 21 hs, deben sacar los residuos SECOS o reciclables. Los días DOMINGOS, LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, en el horario de 19 a 21 hs, deben sacarse los residuos HÚMEDOS o no reciclables.

También se recomienda que ante fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; no tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Ante cualquier duda o emergencia comuníquese con la Municipalidad de Esperanza, al teléfono: 03496-420009 y rotativas.