«No se puede volver a las aulas hasta tanto no se garanticen las condiciones»

«En el marco de Paritarias Técnicas, AMSAFE se reunió con autoridades ministeriales de los distintos niveles y modalidades. Tras escuchar, junto a representantes de otros gremios docentes, las alternativas sugeridas por parte de los Subsecretarios y Directores Provinciales sobre un posible retorno a la presencialidad, desde AMSAFE PROVINCIAL manifestó que no se puede hablar de un regreso a la presencialidad o semipresencialidad hasta tanto no se garanticen las condiciones requeridas.

You may also like