No reelección, austeridad y viviendas en los ejes del Partido Nuevo

Graciela Breques encabeza la lista de candidatos de una de las novedades de esta elección en la ciudad: la llegada de un partido vecinal a las elecciones generales.
Planteando desde sus bases la necesidad de una renovación dirigencial, los integrantes del Partido Nuevo se involucraron en la participación, el diálogo con los vecinos y la formulación de propuestas.
Aquí el repaso de las propuestas que se comprometen a llevar al Concejo Municipal:
NUESTRAS PROPUESTAS ELECCIONES 2021
- NO A LA REELECCIÓN EN CARGOS POLITICOS
- NO A LAS CANDIDATURAS TESTIMONIALES
- CONGELAMIENTO DE INGRESOS EN PLANTA MUNICIPAL
- CAPACITACIÓN DE PERSONAL SEGÚN PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO
- REDUCCIÓN DE SALARIOS DE CARGOS POLÍTICOS
- CREACIÓN GUARDIA URBANA MUNICIPAL
- MODERNIZACIÓN CENTRAL DE MONITOREO
- CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA
- DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
- REGULARIZACIÓN DOMINIAL SOBRE TERRENOS MUNICIPALES
- MAYOR PRESUPUESTO AL IN.MU.HA. Y AL OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA MICROEMPRENDIMIENTOS
- ABOGAR POR NUEVOS PLANES DE ACCESIBILIDAD Y CLOACAS
- ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD
- MAYOR CONTROL DEL ESTADO EN GERIÁTRICOS; EN VENTA DESLEAL; VENDEDORES AMBULANTES; SEMI Y PODAS
- TRABAJO EN EQUIPO CON COMISIÓN ASESORA EN DISCAPACIDAD
- LOGRAR UNA CIUDAD ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
- CONCIENTIZAR SOBRE LEYES CONTRA LA DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES; GROOMING; BULLYNG; CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO; TRÁNSITO, ETC.
- MAYOR CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: MEJOR CLASIFICACION DE RESIDUOS (HÚMEDOS EN COMPOST Y BIODISEL Y SECOS EN LADRILLOS ECOLÓGICOS)
- REFORESTACIÓN
- CONTENEDORES BARRIALES PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS QUE SE DEPOSITARAN EN EL LIMPES
- ENSAMBLE DE LO PÚBLICO CON LO PRIVADO PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER PROVINCIAL Y NACIONAL; ALOJAMIENTO DEPORTIVO; ACTIVIDAD FÍSICA EN PLAZAS PARA TODAS LAS EDADES; PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL.
Breques: “Proponemos una voz nueva independiente en el Concejo”