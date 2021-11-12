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No reelección, austeridad y viviendas en los ejes del Partido Nuevo

por jose
Graciela Breques encabeza la lista de candidatos de una de las novedades de esta elección en la ciudad: la llegada de un partido vecinal a las elecciones generales.

 

 

Planteando desde sus bases la necesidad de una renovación dirigencial, los integrantes del Partido Nuevo se involucraron en la participación, el diálogo con los vecinos y la formulación de propuestas.

 

 

Aquí el repaso de las propuestas que se comprometen a llevar al Concejo Municipal:

 

 

NUESTRAS PROPUESTAS ELECCIONES 2021

  • NO A LA REELECCIÓN EN CARGOS POLITICOS
  • NO A LAS CANDIDATURAS TESTIMONIALES
  • CONGELAMIENTO DE INGRESOS EN PLANTA MUNICIPAL
  • CAPACITACIÓN DE PERSONAL SEGÚN PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO
  • REDUCCIÓN DE SALARIOS DE CARGOS POLÍTICOS
  • CREACIÓN GUARDIA URBANA MUNICIPAL
  • MODERNIZACIÓN CENTRAL DE MONITOREO
  • CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA
  • DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
  • REGULARIZACIÓN DOMINIAL SOBRE TERRENOS MUNICIPALES
  • MAYOR PRESUPUESTO AL IN.MU.HA. Y AL OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA MICROEMPRENDIMIENTOS
  • ABOGAR POR NUEVOS PLANES DE ACCESIBILIDAD Y CLOACAS
  • ANÁLISIS DE VIABILIDAD PARA LA PUESTA EN MARCHA DE TRANSPORTE URBANO DE LA CIUDAD
  • MAYOR CONTROL DEL ESTADO EN GERIÁTRICOS; EN VENTA DESLEAL; VENDEDORES AMBULANTES; SEMI Y PODAS
  • TRABAJO EN EQUIPO CON COMISIÓN ASESORA EN DISCAPACIDAD
  • LOGRAR UNA CIUDAD ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES
  • CONCIENTIZAR SOBRE LEYES CONTRA LA DISCRIMINACION ENTRE HOMBRES Y MUJERES; GROOMING; BULLYNG; CUIDADO DEL PATRIMONIO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTE, VIOLENCIA DE GÉNERO; TRÁNSITO, ETC.
  • MAYOR CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: MEJOR CLASIFICACION DE RESIDUOS (HÚMEDOS EN COMPOST Y BIODISEL Y SECOS EN LADRILLOS ECOLÓGICOS)
  • REFORESTACIÓN
  • CONTENEDORES BARRIALES PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS QUE SE DEPOSITARAN EN EL LIMPES
  • ENSAMBLE DE LO PÚBLICO CON LO PRIVADO PARA TORNEOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER PROVINCIAL Y NACIONAL; ALOJAMIENTO DEPORTIVO; ACTIVIDAD FÍSICA EN PLAZAS PARA TODAS LAS EDADES; PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL.

 

 

 

 

 

 

Breques: “Proponemos una voz nueva independiente en el Concejo”

 

 

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