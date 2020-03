«No me dejes solo: hoy te necesito», la emotiva carta del director del Cullen a su equipo de salud

Juan Pablo Poletti, director del nosocomio santafesino, le dedicó a su equipo médico palabras de aliento en el difícil momento que les toca vivir.

(UNO Santa Fe) – Ante la emergencia por el coronavirus, el sistema de salud no solo de Santa Fe, sino de toda la Argentina es el que se encuentra más afectado y abocado. Se trata del sector que no tendrá cuarentena alguna y que estará en contacto directo con los portadores del virus. Al mismo tiempo, los principales protagonistas, responsables de atender a los enfermos en el marco de la emergencia y pandemia.

En la ciudad de Santa Fe, el director del hospital Cullen, le envió a sus compañeros y equipo de trabajo, unas emotivas palabras para darse fuerza en este momento en dónde el cansancio, la angustia y hasta el miedo muchos veces puede ganarles.

A continuación la carta:

TE NECESITO

Hoy te hablo a VOS querido “EQUIPO DE SALUD”. Hoy está por empezar el partido más importante de nuestra vida como sociedad y es ahí, donde necesito que a este PARTIDO, VOS!!!!! lo juegues de titular, más que nunca te necesito en la cancha, en la trinchera poniendo el cuerpo, como siempre lo hiciste.

Hoy necesito que dejes tus miedos de lado, que confíes en que te vamos a cuidar que vamos a estar todos codo a codo peleando en esta batalla, NADIE se puede quedar afuera, los necesitamos a TODOS. HOY más que nunca hay que ponerse ese traje de héroe que nos identifica y hacer honor al mismo; no nos podemos quedar en el banco de suplente, no podemos acusar lesión, no nos saquemos “roja” para no poder jugar este partido, sino por el contrario pongámonos la cinta de capitán, pidamos la pelota y hagamos frente a este momento. Y no sólo te necesito ahí, sino que además lo hagamos con una sonrisa, que cuando el cansancio nos quiera ganar, apretemos los dientes debajo de ese barbijo y pensemos en cada uno de nuestros seres queridos y sigamos luchando por ellos, con el orgullo de saber que estamos ahí jugando este partido por cada uno de los santafesinos que nos necesitan.

Por todo esto es que te digo: “TE NECESITO”, quiero pelear codo a codo con vos esta batalla, quiero que sepas que estoy orgulloso de pertenecer a este “equipo de salud” y a pesar de no poder abrazarnos, al concluir nos daremos cada uno la sonrisa más grande de satisfacción por el deber cumplido, con la tranquilidad de poder volver a casa y que no sólo nuestra familia sino la sociedad entera estará orgullosa de cada uno de nosotros porque podremos ir al super, verdulería, almacén y decir que uno jugó ese partido y allí estaremos con el cansancio que nos pueda quedar en el cuerpo pero con el HONOR Y LA GRANDEZA EN EL ALMA.

NO ME DEJES SOLO

TE NECESITO