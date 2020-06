Negarían el pedido de prisión domiciliaria para el doble femicida Javier Noroña

Aún se recuerda la trágica noche del viernes 28 y madrugada del sábado 29 de octubre de 2011 cuando el esperancino Javier Nicolás Noroña ingresó a la vivienda particular ubicada en JJ Paso y Lehmann y con un arma en mano le disparó a un joven de 30 años que perdió la vida en el lugar y a su ex esposa quién logró sobrevivir a los ataques y herida de gravedad fue trasladada al SAMCo local para fallecer luego de ser trasladada, en estado desesperante, en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe.

El hombre que asesinó a su ex esposa Viviana Eberhardt y al amigo de ella Guillermo Munarriz en 2011, no cumplió ni la mitad de la condena que le fue impuesta.