NECE reduce la frecuencia de servicios interurbanos por la crisis

“Sin lugar a dudas, encima que la situación no venía bien por la política de subsidios, la crisis general que afecta al país también afecta mucho al transporte público. Ya se están planteando postergar pagos, haciendo planes de pago con AFIP, hay que esperar el diferimiento de los pagos de cargas y contribuciones sociales. Sin dudas que este mes que no vamos a trabajar con normalidad afecta sobremanera”, describió.

En ese marco, planteó que “al estar reducida las actividades comerciales y judiciales, y no haber clases, la gente no se mueve y tampoco se justifica que funcionen los colectivos, por lo cual habrá que establecer algún diagrama de emergencia en horarios estratégicos, mañana, tarde y noche, pero con menos frecuencias”.