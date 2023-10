NC Neumáticos otra vez campeón en La City

Se puso en marcha otra fecha del torneo nocturno en el Complejo La City. En la misma NC Neumáticos se coronó otra vez campeón y obtuvo su quinta estrella. La novena fecha se cierra este miércoles 11 de octubre desde las 20 horas.

Este martes se puso en marcha la novena fecha que dejó varias sorpresas, en la «A» nada cambió Deportivo Gambeta tuvo que «trabajar» bastante para derrotar a La Escarapela y sigue en lo más alto con 18 puntos, puntaje perfecto. A 3 puntos sigue Expreso Carena que le ganó a Sanitarios Fachini que se «desinfló» en los últimos partidos. Mientras que Kinesio Center «aplastó» a Víctor Hugo Muebles y todavía sueña.

Mientras que por la «B», De Zurda goleó a Ferro por 4 a 1 con un «tremendo» golazo de Leo «gacela» Goi que la agarra en mitad de cancha, «caño» para pasar a un defensor y sacó un terrible «fierrazo» que se metió por arriba del arquero que nada pudo hacer. Por otra parte en la «C» NC Neumáticos goleó a Panadería Brisa y se coronó por 5 vez como campeón cuando restan dos fechas y hasta ahora de forma invicta y con puntaje ideal, una «máquina».

Por otra parte hubo una gran sorpresa Farmacia Borgogno le ganó en un partidazo a LB Servicios y le quitó el invicto aunque sigue arriba con 16 puntos. Los Pibes igualaron en 0 con Argentino y descontaron un punto.

Estos fueron los resultados y lo que resta: A NIGHT LA ESCARAPELA 3 – DEPORTIVO GAMBETA 4

APUKA TUR 2 – LA BANDA DE FRANCK 1

EXPRESO CARENA 3 – SANITARIOS FACHINI 0

HULK GYM 3 – MANOS DE TIJERA 1

VICTOR HUGO MUEBLES 1 – KINESIO CENTER 7

B NIGHT

AGENCIA LA GANADORA 3 – EL 69 1

DE ZURDA 4 – FERRO FOR EVER 1

11 OCTUBRE, 2023 LA RAMADA VS MI ABUELA MARTA 8:00 PM CANCHA 6

11 OCTUBRE, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS PARADOR 70 9:00 PM CANCHA 7

11 OCTUBRE, 2023 EL BUEN PIQUE VS EL MOLINO 9:00 PM CANCHA 5

C NIGHT LA JUVE DE CANDIOTI 2 – MALARIA F.C. 1

MARMOLERIA GRAN MAR 1 – AGROVET 2

NC NEUMATICOS 7 – PANADERIA BRISA 2

11 OCTUBRE, 2023 PLANTERIA MI JARDIN VS CANDILEJAS F.C. 9:00 PM CANCHA 8

11 OCTUBRE, 2023 ATLETICO CAVOUR VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 9:00 PM CANCHA 6 D NIGHT

LB SERVICIOS 3 – FARMACIA BORBOGNO 4

GYE S.R.L. 3 – FLETES IVAN 2

ARGENTINO (SAN BERNARDO) 0 – LOS PIBES 0

ROTI ELI 3 – LA MARIONETA 3

11 OCTUBRE, 2023 FORTALEZA F.C. VS RIMOR SRL 8:00 PM CANCHA 7

11 OCTUBRE, 2023 BERLIN BARBERIA VS PILAR F.C. 8:00 PM CANCHA 8