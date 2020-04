Nación suspende la compra de leche a empresas de la zona y advierten por faltantes

Benítez recuerda que la última vez que le vendió al Estado tardó cinco meses en cobrar, un problema repetido en el sector que motiva la suba de precios por la inflación. «Las licitaciones quedan desiertas porque no pagan. Con este parate van a tener un blanco de 30 días sin leche para repartir. Y van a tener que juntarse con todas las empresas grandes del mercado porque desde ya te digo que no van a tener leche para repartir», advierte Benítez.

«¡Esto es increíble! Quedamos involucrados como si fuéramos unos delincuentes cuando el negocio es todo en blanco. ¡Si pago el 55% sólo de impuestos!, afirma, indignado, Darío Benítez , dueño de Vidalac, una pyme de 29 empleados cuya planta está en Sauce Viejo, Santa Fe. «¿Cómo van a suspender la licitación? Yo no le pagué coimas a nadie, hice todo legal. La próxima me voy a vender leche puerta a puerta antes de venderle al Estado», agrega.

Pero más allá de esta decisión, la situación tiene otros agravantes: la contratación directa que había realizado el Gobierno había quedado prácticamente desierta . Las dos empresas que fueron contratadas no llegaban siquiera a cubrir un tercio de lo que necesita el Estado para abastecer a 11 millones de beneficiarios durante la cuarentena, la mayoría en el conurbano bonaerense. Aunque fueron invitadas, las compañías dominantes del mercado no se presentaron, informaron fuentes oficiales.