Nace Sitram en Esperanza, un tercer gremio de trabajadores municipales

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitram) de Esperanza y el Departamento Las Colonias, Mario Canteros y Mariel Márquez, dieron detalles del nacimiento de la entidad en Esperanza.

En diálogo con la CSC Radio, los dirigentes recordaron que el Sitram se referencia con la Festram que, según la ley, es la única que tiene la posibilidad de sentarse en paritarias provinciales.

Sobre el nacimiento del sindicato, mencionaron que “esto viene desde el mismo momento en que el SEOM Rafaela llegó a Esperanza y la convocatoria era por un tiempo hasta que los compañeros de Esperanza se pudieran organizar en un gremio propio. Pasaron los años y continuó el pedido a Rafaela para que Esperanza –por ser una ciudad importante, cabecera de Departamento- tenga un gremio o una delegación para poder decidir el destino de los trabajadores municipales, y como no hubo mucha cabida se empezó a trabajar antes de la pandemia con un sindicato nuevo”.

“Hoy podemos decir que estamos legalmente constituido porque tenemos el número de expediente ingresado al Ministerio de Trabajo de la Nación con nuestro pedido para lograr la personería gremial, y podemos empezar a trabajar con las fichas de afiliación. El 14 de agosto ya se hizo la primera asamblea”, destacaron.

Destacaron que “hubo mucho acompañamiento de los compañeros, muchos se acercaron para acompañarnos sin que nosotros vayamos a buscarlos; el empleado siempre recibió de nosotros un apoyo para encontrar alguna solución a su problemática laboral, que hay muchas dentro del municipio y eso fue lo que más nos referenció”.

Adelantaron que a partir de ahora “comenzará una campaña de afiliación” aunque aclararon: “Esperamos que los compañeros entiendan que nosotros no queremos hacer una mutual, no tenemos intención de endeudar al empleado, porque esa no es nuestra misión y es lo que está pasando ahora en Esperanza: se endeuda mucho al empleado que queda rehén de una mutual que además se lleva todo el dinero fuera de esta ciudad”.

Ante esto, remarcaron que “nos vamos a abocar especialmente en el tema gremial y en lo que tiene que ver con lo social habrá una agenda social para estar cerca del empleado pero vamos a bregar por lo gremial para que empiecen a implementarse cosas que se pasan por alto”.

Por otra parte, apuntaron que en breve se presentará una nota para pedir audiencia a las autoridades municipales: “Esperamos que nos atiendan lo antes posible porque hay muchas cosas para consensuar, queremos ir a una mesa de diálogo porque no intentamos confrontar con nadie –ni con el gobierno saliente ni con el gobierno entrante- ya que la falta de diálogo complica muchísimo el trabajar en conjunto”.

Asimismo, plantearon que “se abrieron concursos en la Municipalidad de Esperanza, pero son puestos que están cubiertos por personal designado políticamente y el objetivo es que queden estabilizados”. “Los concursos es algo por lo que siempre tenemos que estar peleando porque se tienen que hacer en tiempo y forma, y lamentablemente a veces se utilizan en estas épocas que no son las más adecuadas. El gremio APM no participa nunca de la mesa examinadora, no sabemos si será invitado, y el que participa siempre es SEOM, que no tiene comisión directiva en Esperanza”, acotaron.

Y advirtieron que “hay una situación confusa que no terminamos de desenvolver, porque aparentemente los empleados que tienen afiliación al SEOM y han hecho un curso de mandos medios que se hace en Rafaela tienen un puntaje más alto en los concursos, lo cual es poco democrático”.

Como conclusión, plantearon: “Esperanza tiene entre 600 y 640 trabajadores municipales, de los cuales menos de la mitad estaban agremiados a un sindicato o al otro, la mayoría no estábamos agremiados a ninguno y ese es el lugar que nosotros estamos ocupando hoy, por eso el apoyo que hemos tenido en este tiempo con los compañeros que nos piden afiliarse y que vienen a plantearnos cuestiones, de tal modo que tenemos un listado de reclamos y situaciones que tenemos que charlar con el Ejecutivo saliente y entrante. Con eso nos vamos a sentar en una mesa de diálogo para ver cómo lo solucionamos y queremos demostrar que no venimos por conflictos sino que venimos a trabajar en pos del trabajador municipal y de la ciudad”.

La sede de Sitram está ubicada en San Martín 2545.