Municipio informó que el Balneario seguirá cerrado al público

En un comunicado explica que es por la legislación vigente por pandemia y que cerrará también el portón oeste. En las últimas horas bloquearon con montículos de tierra el acceso al campo que permitía llegar al río desde Villa Balneario.

La Municipalidad de Esperanza reitera que en cumplimiento de las normas vigentes se dispuso, hace tiempo ya, el cierre de las instalaciones del balneario camping municipal, por no estar habilitadas las actividades recreativas y reuniones de carácter social en este tipo de lugares públicos.

Es una medida de seguridad que el Gobierno de la Ciudad acompaña, mucho más en momentos en los que los brotes de contagio crecen en nuestra ciudad y la región.

Reiteradas violaciones a la seguridad de todos

Ante reiteradas violaciones por parte de grupos de personas que eluden estas normativas y que dieran motivo de distintas intervenciones de carácter policial ambos portones de ingreso permanecerán cerrados. Se garantizará la circulación de los propietarios y residentes de Villa Balneario Oeste, otorgándoles llaves para su uso personalizado en caso de lluvias o emergencias.

Se requiere de las Instituciones que funcionan en el predio la adopción de medidas en concordancia con las expuestas.

Ante la alta circulación viral es fundamental, restringir la circulación no esencial por la ciudad

Una recomendación fundamental a la hora de mitigar la circulación del coronavirus en la Ciudad es la de tomar conciencia y no salir de los hogares de no ser estrictamente necesario y restringir al mínimo el contacto social; que ciertas prácticas estén permitidas, no las transforma en obligatorias, y lo mejor es acotar estas actividades a la mínima expresión.

Actividades recreativas y reuniones de carácter social

Está demostrado que estos encuentros son hoy el gran foco de propagación del virus, es importante entonces cumplir con responsabilidad esta normativa, ya que es la medida más eficaz a la hora del control de brotes o de minimizar la posibilidad de tenerlos.