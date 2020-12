Municipio desmiente mensaje de whatsaap sobre las vacunas

“Ser responsables a la hora de compartir una información en redes sociales o mediante aplicaciones de mensajería como WhatsApp es cada vez más importante ante el crecimiento de viejas prácticas, que hoy se ven potenciadas por la tecnología, porque echar a correr un rumor sin pruebas y con mala intención es tan viejo como la humanidad misma, sólo que algunos ven en las nuevas tecnologías de la comunicación un aliado para intentar generar caos, para mentir, mentir y mentir con la falsa idea de que algo quede, pero así como crece esta práctica, también se incrementa la mirada crítica de los individuos sensatos que cada vez más, buscan la información oficial para tener una referencia certera, es por esto que nos vemos obligados a salir a correrle el velo a una nueva Noticia Falsa, sobre todo porque tiene que ver con la salud, relacionada a un tema que nos afecta a todos y mucho” comenzó a explicar el titular de la Secretaría de Gobierno en relación a una Fake News que se viraliza en grupos de WhatsApp y redes sociales.

La Fake News:

“Aquí no llegan vacunas. El municipio no se anotó y NO teman, nadie las obliga”.

La realidad:

“El Gobierno de la Ciudad está en permanente contacto y arbitra todos los medios, con cada una de las instancias sanitarias para colaborar y trabajar de manera coordinada y así generar centros de vacunación que atiendan las necesidades de todos los vecinos de la ciudad, cuando el operativo de vacunación comience” confirmó Alfonso Gómez.

Un antídoto contra las ‘noticias falsas’

“Para tener información de calidad les solicitamos a los esperancinos recurran sólo a los canales oficiales de información como lo son la web oficial allí siempre encontraran información de calidad y actualizada sobre la realidad de la ciudad en temas de relevancia para los esperancinos, como así también recurrir a los medios de comunicación tradicionales que tienen detrás el trabajo responsable de profesionales de la comunicación que cumplen con estándares de calidad de la industria como lo es el chequear de manera fehaciente la información” cerró Gómez.