Municipio anuncia que controlará la venta de pirotecnia

La Municipalidad de Esperanza informa que, a través de la oficina de fiscalización externa, se están ejerciendo controles para verificar la habilitación de los comercios que cumplan con los requerimientos que establece el ANMAC y la Ordenanza Municipal Nº 3826 (y modificatoria Nº 3830) para depósito y comercialización de pirotecnia considerada permitida, como así también prohibiendo la venta sin autorización.

Son considerados artículos permitidos por su bajo nivel de ruido y riesgo: -Giratorios de piso, ejemplo aviones, abejitas, helicópteros, ovnis, etc. -Giratorios de pared, ejemplo alas, ruedas, espirales, etc. -Bengalas en general, ejemplo, infantiles de mano, para tortas, de humo, iluminantes, etc. -Fuentes en general, ejemplo volcanes, fontanas, fuentes de interior y exterior, etc. -Bases de misiles silbadores. -Bombas de luces, ejemplos display shell, morteros de colores, etc. -Fosforitos.

Asimismo se organizaron reuniones con la policia de la provincial, encargados del control del material pirotécnico y los bomberos voluntarios para ejecutar tareas conjunjtas y programadas de prevención y actuación de emergencia.