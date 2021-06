Municipales se quejaron ante Sociedad Médica por prácticas antiéticas de uno de sus asociados

Aquí el comunicado del único gremio municipal con jurisdicción gremial en Las Colonias:

En suma, haciendo mérito del Estatuto de esa prestigiosa entidad (arts. 3 inc a) in fine, 52 inc b), del Código de Ética previsto en la Ley 4931 art. 10, 21, 22, 35, entre otros, es que entendemos que la Salud, es un derecho principalísimo que se corresponde con la eminente responsabilidad y probidad de los profesionales que ejercen la medicina y cuya prioridad debe primar por sobre cualquier otro interés privado o administrativo cuando se es médico de parte.