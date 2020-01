Municipales piden paritarias y recuerdan que enero cobran con aumento

El titular de FESTRAM, Claudio Leoni, recordó que el gremio convocó a un Acuerdo Social Responsable y entiende que el único ámbito institucional que reúne a los representantes de los Municipios y Comunas, Gobierno Provincial y trabajadores, es la Comisión Paritaria. A la vez sostuvo que «De la crisis se sale con diálogo o no se sale» y «cuando no se sale de las crisis se entra en conflicto».

You may also like