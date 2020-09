Municipales paran martes, miércoles y jueves

Los representantes gremiales, suspendieron el paro de 48 hs. previsto para la presente semana, con la certeza de que los intendentes iban a formalizar una propuesta salarial para ser considerada por el conjunto de los sindicatos, pero lejos de cumplir con ese compromiso, se insistió con sumas fijas no remunerativas ni bonificables (para los meses de septiembre, octubre y noviembre) que ya habían sido rechazadas. Esa propuesta no alcanza a jubilados ni al personal contratado o eventual.

No obstante el gremio municipal de la provincia, resolvió decretar el Estado de Emergencia Sanitaria Laboral, reclamando se extremen las medidas de prevención y evitando la participación de personal municipal o comunal en sectores de riesgo que no tengan garantía de cumplimiento de los protocolos. La drástica resolución se tomó ante la decisión de las ART de desconocerles a todos los trabajadores y trabajadoras santafesinos/as la cobertura del COVID-19 como enfermedad profesional.