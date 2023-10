Municipales de APM anuncian un nuevo paro de dos días

Será el lunes y martes próximo ante la negativa de la intendenta municipal de reincorporar a los 21 contratados a los cuales no les renovó el contrato el viernes pasado.

La Asociación del Personal Municipal, el gremio de empleados municipales de Esperanza, confirmó que la semana próxima realizará un nuevo paro de actividades para lograr revertir la decisión de la Intendenta Ana Meiners de NO renovar los contratos a 21 trabajadores.

En esta oportunidad la protesta será sin concurrencia a los lugares de trabajo.

La jefa comunal explicó que el intendente electo la intimó a no firmar nuevos contratos y Rodrigo Muller asegura que no le pidió eso y no pretende cogobernar.

Meiners se reunió en las últimas horas con APM y no llegaron a ningún acuerdo. El conflicto se profundiza y podríamos tener una semana completa de paros desde el lunes ya que el lunes y martes parará APM y el miércoles y jueves lo hará Festram.

El viernes será feriado nacional.