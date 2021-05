Multitudinaria marcha de vecinos que reclaman trabajar en libertad

Comerciantes, representantes de gimnasios, centros de yoga, servicios para eventos, jardines de infantes, productores agropecuarios y estudiantes se movilizaron esta tarde en Plaza San Martín.

La marcha protesta comenzó un rato antes de las 17 cuando la gente intentó ingresar a Plaza San Martín y se encontró con las calles de ingreso cortadas y reclamo con bocinazos mientras buscaba lugar para estacionar. Quienes sí ingresaron fueron integrantes de una agrupación tradicionalista que se hicieron presentes con sus caballos para acompañar a los vecinos en el reclamo.

La protesta fue convocada por diferentes grupos de vecinos e institucionalmente contó con el apoyo de la Unión de Comerciantes Esperancinos -UCOES- y la Sociedad Rural de Las Colonias cuyos presidentes encabezaron la caminata alrededor de la plaza.

#Ahora 🗣 Sigue el reclamo de vecinos de la ciudad contra las restricciones. pic.twitter.com/Mxp2ddoefk — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) May 25, 2021

La protesta comenzó con una caminata con aplausos y cánticos alrededor de Plaza San Martín, luego se detuvo en la esquina de Aarón Castellanos y Sarmiento donde un comerciante puso a todo volumen el Himno Nacional Argentino y logró que el público lo acompañara.

Luego los manifestantes que se multiplicaban, caminaron una vez más alrededor de Plaza San Martín y volvieron a gritar por el país, por la libertad y por el trabajo.

«Para bajar la pobreza hay que generar empleo: Campo + Ciudad» decía uno de los carteles que sostenía un joven profesional integrante de la Sociedad Rural y marcaba buena parte del sentir de la sociedad presente en la plaza.

Luego de la segunda vuelta a la plaza, llegaron los mensajes improvisados del Presidente de UCOES Diego Baigorria, quien dijo no poder creer «que estemos movilizándonos para pedir que nos dejen trabajar en libertad». Pidió además la unidad de todos los comerciantes y agradeció la movilización y el compromiso. También solicitó a las autoridades la comprensión de la necesidad de trabajar con libertad.

Luego fue el presidente de la Sociedad Rural de Las Colonias Diego Alonso quien le habló a los presentes agradeciendo la participación, criticando al gobierno que presente dividir a la sociedad para evitar que se expresen y se peleen entre vecinos. «Necesitamos estar juntos para sacar el país adelante» dijo el dirigente ruralista, entidad que por estos días también realiza un paro de comercialización de carnes.

#Ahora 🗣 Diego Baigorria de UCOES pidiendo unidad y poder trabajar en la ciudad. pic.twitter.com/ie7afm0HHR — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) May 25, 2021

La protesta reunió diferentes expresiones de enojo. Estaban los comerciantes que rechazan las restricciones, chicos con guardapolvos pidiendo junto a sus padres presencialidad, representantes de gimnasios y jardines de infantes afectados por las restricciones y público en general que rechaza un nuevo encierro. No faltó el mensaje anti vacuna y aquel que entiende que el encierro es una jugada política del gobierno.

Todos reunidos para reclamar. Los insultos se lo llevaron las autoridades locales, provinciales y nacionales. Las banderas argentinas fueron el factor de unión entre todos y los más variados carteles expresaron el delicado humor social del momento.

#Ahora 🗣 Protesta de comerciantes, gimnasios y público en general rechazando las restricciones y pidiendo que los dejen trabajar.

Plaza San Martín fue cerrada al tránsito. pic.twitter.com/64S2ZxbkWP — Esperanza DiaxDia (@EsperanzaDxD) May 25, 2021

Esta vez la policía no provocó. No existieron muestras de armas largas y se mantuvo el control de la situación. Fue acertada y preventiva la decisión de cortar el tránsito en el centro de la ciudad, cuestión que fue coordinada con la policía de tránsito municipal. No se registraron incidentes.

Mañana será el primer día hábil de la semana de restricciones y seguirán los comerciantes queriendo abrir sus puertas, otros reclamando pero cumpliendo con las medidas y otros decididamente cerrados.

La intendenta ratificó la necesidad de cumplir con las restricciones para cuidarnos entre todos, mientras un patrullero custodia su domicilio particular. La situación es delicadísima y los dirigentes de la ciudad y las instituciones, deberán mostrar liderazgo y empatía para que el humor social no rompa cualquier pacto de convivencia ciudadana.

