Müller trabaja en la transición y adelantó sus ejes de gestión

El flamante intendente electo de Esperanza, Rodrigo Müller, confirmó que se reunirá con Ana Meiners y que prestará atención a la situación económica del municipio. También adelantó algunos de los ejes de su trabajo futuro.

En diálogo con la CSC Radio, Müller destacó que “por un lado, el resultado me pone contento y es una satisfacción enorme el apoyo de la gente, pero también obviamente desde hoy en adelante hay que devolver con gestión y con trabajo la confianza que ha depositado en nosotros la gente de Esperanza”.

Consultado por una posible reunión con la intendenta Ana Meiners, admitió: “Yo pensaba ir hoy a la Intendencia, ayer hicimos un cruce en uno de los medios de comunicación y no esperaba menos de Ana porque dijo que va a poner a disposición todo lo necesario para hacer una buena transición, de mi parte también; nosotros tenemos que ver qué información le vamos a requerir, la mañana se me dificultó por algunas cuestiones. De todos modos, siempre estamos en comunicación de forma telefónica y si no es hoy, mañana me voy a acercar”.

En ese sentido, adelantó: “Vamos a charlar cómo vamos a implementar la transición pero seguramente serán del área de Legales y de Hacienda, o gente de esos equipos, quienes estarán involucrados en ello para requerir la información y evacuar todas las dudas que tengamos nosotros”.

Respecto de la conformación de su Gabinete, indicó que “mientras antes lo tengamos, más allá de hacerlo público o no, estamos tratando de ajustar algunas cuestiones, porque también el hecho de ganar la provincia hay perfiles que tal vez vayan a ocupar un rol ahí, lo que no quiere decir que o estén trabajando para Esperanza. Nos parece que también desde ese lugar pueden estar facilitando gestiones para la ciudad y contribuyendo cuestiones pendientes que tenemos en Esperanza, así que estamos ultimando esas cuestiones”.

Asimismo, en cuanto a la estructura del Gabinete adelantó que “habrá cambios organizativos, entre ellos algunas Secretarías actuales –por una cuestión conceptual- las vamos a cambiar” y como ejemplo mencionó que “Servicios Públicos pretendemos que esté enfocada en servicios pero frente a una nueva etapa la priorización va a ser el medioambiente y las energías renovables, porque por ejemplo a la basura es posible agregarle valor, es energía y es un producto que se le puede agregar valor y venderlo”.

“Vamos a tratar de impulsar otra óptica de cada uno de los problemas que tiene la ciudad, y seguiremos con esa mirada para cada una de las Secretarías. Lo que es Promoción Social queremos que sea Desarrollo Humano porque la promoción de las personas es lo más importante, y pretendemos reunir en un área específica todo lo que es control de tránsito, Protección Civil que hoy no está organizado en Esperanza y todo lo que es materia de seguridad, que ya el Consejo avanzó en la creación de una Jefatura pero pretendemos que haya un área que reúna todo eso con un responsable a la cabeza”, anticipó.

En cuanto a la posible creación de un tercer gremio de empleados municipales, Müller aseveró: “Nosotros vamos a ir por el camino de la legalidad, tampoco vamos a inclinar la cancha porque hasta ahora el Estado municipal tomó parte por uno u otro sindicato. Le aclaré a todos los sindicatos que no nos vamos a involucrar en favorecer a uno u otro, no nos metemos en cuestiones gremiales, pero lo que pretendemos es jerarquizar al personal, cumplir con las condiciones laborales como exige la ley de higiene y seguridad que hoy no se está cumpliendo, mejorar los climas laborales; esa es mi tarea para que el empleado municipal brinde el mejor servicio posible, la tarea de la política gremial quedará circunscripta a las acciones y servicios que brinden los sindicatos. Pretendemos entablar diálogo porque ahora vienen las paritarias y también habrá diálogo y canales de comunicación con los empleados en sí, no sólo con los sindicatos, porque queremos mejorar las relaciones de trabajo, el clima laboral, el desempeño –pretendemos empezar a medir el desempeño- y para todo eso es necesario dialogar con los empleados y con los sindicatos. En esto quiero ser bien claro, no vamos a tomar partido por uno y otro sindicato”.

Finalmente, se refirió a la situación económico financiera del municipio y comentó: «Mi primera reunión después de la intendenta va a ser con el secretario de Hacienda, que siempre me ha recibido, así que vamos a ir a empezar a monitorear ese tema, sobre todo seguir el avance y la evolución de las cuentas públicos, ingresos y gastos».