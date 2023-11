Müller: “Se pide una nueva organización pero sin aumentar gastos en personal”

El intendente electo Rodrigo Müller confirmó que su proyecto de nuevo organigrama municipal crea nuevas secretarías y coordinadores, pero asegura que no aumentará las partidas salariales. Algo difícil de comprobar en tiempos de alta inflación.

En diálogo con la CSC Radio, Müller explicó que “se presentó un proyecto para cambiar el organigrama, porque el actual es de 1983 y le queremos cambiar algunas cuestiones que hoy rigen como la misión de cada Secretaría, la de Producción pasará a ser de Innovación y Desarrollo Económico; la Secretaría de Planeamiento que tradicionalmente tenía el ordenamiento territorial va a ser formulación de proyectos, va a planificar; y la de Obras y Servicios será de ejecución”.

En resumen, comentó que “se cambian los nombres a las Secretarías; se agrega misión y función de cada Secretaría que el actual no lo tiene; cambia también que en la actualidad solo a dos personas se les exige título: a la contadora general del municipio y a director de obra pública que debe ser ingeniero o técnico, mientras que ahora se le pide a todo el personal de supervisión la exigencia y requisito de estudios; lo mismo pasará con el personal del Centro de Monitoreo al que se le va a exigir una diplomatura en videovigilancia o similar para ocupar ese puesto; se elimina el cargo político de secretario o secretaria privada del secretario de Obra Pública, porque no cumplía ningún valor agregado –recursos que irán a parar a un cuestión mucho más importante como puede ser alguien que sea responsable político del tema”.

“Se plantean estos cambios reduciendo una unidad organizativa política y creando dos, que en la suma es una sola, pero siempre dentro de los límites de recursos y gastos del personal que fijó el Concejo Municipal para este año. Es decir que no agregamos gastos sino que se están redistribuyendo; sin agregar gastos se puede mejorar la distribución de trabajo dentro del municipio”, aclaró.

Puntualizó además que “en seguridad estamos financiando ya una estructura que lo único que hacemos es pasar el gasto del personal de staff que hoy se está haciendo a ser un personal de línea, con jerarquías que puedan dar órdenes. Hoy son contratados, con locación de servicios, y si tienen que sancionar a uno de sus “subordinados” no lo puede hacer, tiene que pedirlo al intendente o a la directora de personal. Esa cuestión de asesoramiento y locación de servicio altera toda una autoridad jerárquica para planificar, otorgarle misiones y sanciones al personal subordinado. Lo que pretendemos es que toda la estructura paralela que está hoy, tenga una jerarquiza, reorganizarla”.

En cuanto a la estructura que tendría la Secretaría de Seguridad, adelantó que “estarían el área de Transito que hoy ya existe, el área de Protección Civil donde no se crean cargos y está a cargo del secretario de Servicios Públicos, el área de Videovigilancia y el área de la Guardia Urbana que no pretendemos crear a priori ni pronto pero sí dejar la unidad organizativa a futuro para crear un cargo ahí, que hoy todavía no se está planteando”.

Por otra parte, agregó que “la Oficina de Empleo, el equipo de niñez, el equipo de género, todos tienen hoy gente a su cargo que en el organigrama no existen, pero lo que empezamos ahora es a mencionar misiones y obligaciones de cada una de esas áreas, porque sin crear cargos, ya existen, ya están trabajando”.

Sobre el organigrama, mencionó que “la división de funciones es: Secretarías, algunas que tienen directores y otras no –la mayoría tiene direcciones-; luego vienen los jefes de Departamento, jefes de División y jefe de Sección. Cada uno tiene una responsabilidad distinta y una remuneración distinta. A excepción del secretario, los demás deberían ir por concurso, hoy muchos de ellos no están en esos cargos por concurso y los que están concursados están judicializados. Hoy en la Municipalidad de Esperanza no hay ni un solo concurso firme”.

Acotó que “el cargo de directores es full time, es decir que si el secretario recurre a ellos, tienen que estar disponibles; pero cuando no hay directores hay jefes que ocupan esa función de ser full time –como pasa en el área social- y no tienen el cargo ni la remuneración”.

Asimismo, resaltó que “en el nuevo organigrama se respeta esta división de cargos, sino que se asignan misión y funciones, es decir para qué existe ese Departamento o esa Dirección, y se agrega el requisito de título, el cual será plenamente vigente a partir de 2026 porque hay un periodo de transición, respetando los concursos y analizando todo a partir de llegar al municipio”. “Yo mismo he impugnado los concursos de estos seis meses porque creo que después de las elecciones no se debían hacer porque ya había un resultado electoral y no corresponde por la ley de responsabilidad fiscal”, admitió.

Sobre la figura del coordinador que aparece en el proyecto presentado, indicó que “será similar” a lo que hubo en la provincia que eran personajes políticos que estaban por encima del organigrama. “Hoy el intendente designa los cargos políticos con locación de servicio, a mí una función de staff puede servirme en algún caso, un asesoramiento y demás, pero mi prioridad es la ejecución. Si pongo a alguien –como hoy existen en videovigilancia- lo pongo para ordenar, aplicar sanciones, y decidir; tendrá autoridad. En la jerarquía, el coordinador está debajo de los secretarios y por encima de la carrera administrativa; pero no pretendemos gastar más, no se impulsa ni aumento del presupuesto ni incremento de recursos para personal, solo que nos dejen distribuir el dinero de otra manera en la organización. Planteamos una organización distinta a la que hay hoy, con otra autoridad, otra línea de trabajo diferente a la actual”, concluyó.