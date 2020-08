Muerte de Diego Román: aclaran que la fiscalía seguirá buscando responsables

Por otra parte, María Cardozo, mamá de Diego Román y su abogado, Dionisio Ayala, también hablaron con el Móvil de LT10 y explicaron que «hoy volvieron a dar vuelta todas las cosas. No me voy a quedar con que a mi hijo lo mataron una jauría de perros, porque yo vi las heridas».

Por último, explicó que “las responsabilidades son de los seres humanos, no de los animales” pero que “haber determinado la causa de muerte no implica descartar la responsabilidad -es decir, el dueño de los perros- de las personas en relación a ello”.