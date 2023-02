Mortandad de peces: estudio del agua determinó altos niveles de contaminación en el Salado

La referente de la ONG Co-Crear de Rafaela, Jesica Longoni, alertó respecto de los niveles de contaminación que presenta el agua del río Salado y el arroyo Cululú, en la zona de Villa Paso Las Piedras. Invitó a participar de reuniones de vecinos en el Club Caza y Pesca para encontrar soluciones el miércoles a las 21 horas.

En diálogo con la CSC Radio, Longoni comentó que “el miércoles en la reunión en el Club Caza y Pesca se hicieron públicos los resultados de las mediciones y muestras que tomó la Secretaría de Medioambiente de la provincia luego de la aparición de tantos peces muertos en el río Salado”.

En tal sentido, señaló que “el informe de esas muestras sostiene que el índice de calidad del agua mostró una calidad marginal para todos los sitios influenciado principalmente por bajos niveles de oxígeno disuelto, altos niveles de sólidos suspendidos totales, fosfatos, nitritos, conductividad”.

“Las concentraciones de metales fueron más altas en los sedimentos que en las muestras de agua. En total se detectaron 30 plaguicidas diferentes en todas las muestras de agua y sedimentos. Se detectaron glifosatos y AMPA en los sedimentos de todos los sitios”, expresó el informe.

Y agregó que “según los datos físico químicos y la evaluación de toxicidad, esta importante cuenca fluvial está significativamente degradada y puede representar un riesgo para la biota acuática”.

Ante esto, Longoni alertó que “como ya habíamos dicho antes de que se tomaran las muestras, la muerte de los animales no era por falta de oxígeno sino que está realmente contaminada el agua por un montón de cosas; 35.000 veces más de lo soportable, por eso los peces querían salir del agua. Esto es realmente triste”.

En ese marco, planteó que “este informe fue lo que se necesitaba ahora decir hasta acá llegamos y algo tenemos que hacer entre todos, por eso invitamos a la reunión a toda persona que tenga ganas de hacer algo al respecto”.

“Esto se está poniendo demasiado peligroso, porque el agua en las plantas potabilizadoras de agua de Santa Fe no se sacan estos tóxicos con cloro, deberían hacerle otro tratamiento, y esta es el agua que están tomando nuestros hijos”, advirtió y también lamentó que las autoridades “se están tomando la situación a la ligera, diciendo que es falta de oxígeno cuando nos están envenenando deliberadamente”.

Invitó a vecinos, presidentes comunales de la zona, diputados, concejales, autoridades e instituciones, a participar de la reunión en el Club Caza y Pesca el miércoles próximo desde las 21 horas, “para hacer fuerza y mover a la provincia, a la Nación, lo que sea necesario para que esto no pase más, porque los controles no están funcionando, las multas no son suficientes y hay que analizar qué otra medida se puede tomar”. “La idea es unirnos como sociedad y como pruebo para hacer algo”, concluyó.