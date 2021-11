Mitre empató como local en el adelanto

Se jugó anoche el único partido adelantado de la fecha de primera y tercera división de Liga Esperancina de Fútbol. En Esperanza Bartolomé Mitre y Juventud de Laguna Paiva igualaron en un gol.

En Primera fue 1 a 1, con goles de Renzo Gualini para el local y Nicolás Ferrer para los paivenses. En Tercera ganó Mitre 1 a 0 con gol de Agustín Sabater.

Con este resultado parcialmente jugada la fecha, la Zona Norte es liderada por Bartolomé Mitre con 13 unidades, seguido de San Martín de Progreso con 12 y tres equipos con 7 puntos: Unión Santo Domingo, Tiro Federal y Juventud de Laguna Paiva.

Esta noche se juega el resto de la fecha con los siguientes partidos:

Zona Norte: DF Sarmiento vs Tiro Federal – SM Progreso vs Sto Domingo – SyD Alumni vs Dep. Elisa

Libre: Atl. Unión

Zona Centro: FBC Libertad vs Atl. Pilar – San Lorenzo vs JU Humboldt – SyD Argentino vs Atl. Franck –

Atl. Sarmiento vs Boca Libre: Defensores del Oeste

Zona Sur: Libertad SJN vs Sta Clara – Sportivo vs Central SC – U. Progresista vs Belgrano – Arg. López vs

AD Juventud Libre: Independiente SA