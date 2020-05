Mitre cumplió 110 años y lo celebró a través de redes sociales

Destacó también “a los miembros de la comisión y a todos los que trabajan en el club poniéndole el cuerpo” y en cuanto a los festejos del aniversario después de la pandemia sostuvo que “por ahora no hay nada pensado y en este momento estamos abocados a tener el club con un mantenimiento impecable para que, cuando todo vuelva, no nos encuentre dormidos, sino que estemos activos”.

Definió que “la realidad de hoy es triste pero no solamente por el club o el deporte sino por lo que se está viviendo a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local” y resaltó que Mitre “s un club muy ordenado, no tenemos prácticamente deudas con nadie”.