Minions se coronó como campeón en La City

Este lunes se disputó la décima fecha del torneo «The Factory», el clásico de todos los sábados. En la misma se coronó por primera vez Los Minions de catgoría «B» cuando resta 1 fecha. Ahora queda definir la «A». Además este martes se juega otra fecha del «Seven Audiovisual».

Este lunes se disputó la décima fecha del torneo «The Factory» que se había suspendido primero porque jugaba la selección Argentina y luego por las malas condiciones climáticas. Por eso en día especial, Los Minions golearon en la «B» y se coronaron por primera vez como campeones. Por la misma Cultural goleó a Los Tigres y sueña con el ascenso, al igual que La Ramada Nutrición que tuvo que trabajar mucho para derrotar a La Manucho.

En tanto por la «A», Los Distinguidos golearon a LG Senior y quedaron a un paso del bicampeonato. Pero Panadería El Deleite derrotó a La Banda del Tino y quedó a un punto. El que dio la nota fue Víctor Hugo Muebles que goleó a Barbería B&R. El sábado se jugará la gran definición de la máxima categoría de los sábados.

Todos los resultados del «The Factory»

BARBERIA B&R 2 – VICTOR HUGO MUEBLES 5

LOS DISTINGUIDOS 3 – LG SENIOR 0

LA RAMADA FC 2 – LA MANUCHO 1

NIUPI FC 3 – LA SUB 21 0

INTER DEL GORDO ALEGRE 0 – LOS MINIONS 3

PANADERISA BRISA 6 – PICO Y PALA 3

LA BANDA DEL TINO 0 – PANADERIA EL DELEITE 3

CULTURAL 5 – LOS TIGRES 1

EL DRAGON 0 – LA ORILLA 3

EGC CONSTRUCCIONES 0 – FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 3

LOS JAGUARES 7 – LOS PIMIENTOS 3

Así se juega el torneo Nocturno «Seven Audiovisual»

MARTES 13 DE DICIEMBRE

TORNEO NOCTURNO «SEVEN AUDIOVISUAL»

CANCHA 1

FECHA LIBRE VS LA RAMBLA 20 HS

ROUND UP VS STUDIO SOFT 21 HS

MI ABUELA MARTA VS HUGES FC 22 HS

CANCHA 2

DEMONTE ARQUITECTURA VS GUSMA SA 20 HS

PANADERISA BRISA VS LA PERRADA FC 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 3

ZINGUERIA OGGIER VS HUMBOLDT FC 20 HS

INDIRECTO FC VS KINESIO CENTER 21 HS

CANCHA 4

LA BOTONETA VS MANOS DE TIJERA 20 HS

CONSTRUCCIONES MNY VS VIDRIERIA CERSU 21 HS

CANCHA 5

SOBRERO MUEBLES VS CARRI EL MONO 20 HS

BRANCA FC VS EL MOLINO 21 HS

CANCHA 6

EL REJUNTE VS MAFESSONI MUEBLES 20 HS

RECICLADO ESPERANZA VS LOS GLADIADORES 21 HS

JUEVES 15 DE DICIEMBRE

CANCHA 1

EL REJUNTE VS HUMBOLDT FC 20 HS

DEMONTE ARQUITECTURA VS KINESIO CENTER 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS SACACHISPAS 22 HS

CANCHA 2

FECHA LIBRE VS VIDRIERIA CERSU 20 HS

LA BOTONETA VS GUSMA SA 21 HS

CANCHA 3

SOBRERO MUEBLES VS EL 69 20 HS

PANADERIA BRISA VS STUDIO SOFT 21 HS

MI ABUELA MARTA VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 4

ZINGUERIA OGGIER VS CARRI EL MONO 20 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LA PERRADA FC 21 HS

CANCHA 5

CONSTRUCCIONES MNY VS MAFESSONI MUEBLES 20 HS

ROUND UP VS MANOS DE TIJERA 21 HS

CANCHA 6 HORA

RECICLADOS ESPERANZA VS EL MOLINO 20 HS

FIMACO VS HUGES FC 21 HS