Mierke: “Alma Juniors es una familia y todos nos llevamos muy bien”

Alma Juniors viene de cerrar un gran 2022 con su categoría U14, consiguiendo sendos subcampeonatos a nivel asociativo. Y en ese marco, la figura de Franco Mierke tuvo un rol preponderante.

El joven esperancino, que el 27 de enero cumplirá 15 años, charló con MP Digital para trazar un balance de lo vivido y proyectar el futuro.

“Empecé a los 9 años en Alma porque antes jugué al fútbol en San Lorenzo de Esperanza. Me llevó uno de mis hermanos, jugaba de volante central y me gustaba patear mucho al arco. Pero por una invitación de los chicos de la escuela me acerqué al básquet y me gustó mucho”, apuntó de movida.

Para después, agregar: “En este recorrido tuve a César Engler, Hugo Nagel, Facundo Rittiner y Sofía Osan como entrenadores. De todos aprendí mucho y me ayudaron siempre”.

El 2022 quedará grabado a fuego por el crecimiento que tuvo este base, que recién inicia su camino en el deporte de la americana. “Fue un año excelente porque se cumplieron todos los retos. Llegamos a las dos finales a nivel asociativo y volví a estar en una Selección. No pudimos ser campeones pero se formó un grupo excelente, te quedan las amistades y eso es lo más importante”.

A pesar de su corta edad, la potencia física y cualidades técnicas lo ponen a Mierke entre los más destacados de su camada. Si bien hay que ir paso a paso, no dudó en decir que “me gustaría vivir del básquet, en mi familia dicen que priorice el estudio, que eso es lo primero. Soy chico, me lo plantee, me gustaría si se da, ir a otro club del país o al exterior”.

No hay vacaciones para el Tractor de Alma Juniors, que tiene una rutina diaria: “Entreno todos los días, una parte de fundamentos y otra en el gimnasio. Tengo una rutina especial en comparación con otros chicos de U14 por mi físico más desarrollado. Me encanta Luka Doncic, desde chico lo vengo mirando. Y a nivel local me gusta mucho como juega Andrés Lugli, otro jugador que salió de Alma”.

Franco es hijo de Ariel y Anabel, y tiene dos hermanos: Enzo (21) y Valentina (11). El primero es un defensor zurdo y sigue jugando en San Lorenzo. En tanto Vale juega al vóley en el club de Alberdi y Castelli.

Antes de su despedida, soslayó: “Alma es una familia y todos nos llevamos muy bien, desde los más chicos, pasando por los U16, los chicos de U18 hasta Primera. Todos a mí me apoyaron, como también es lindo apoyar a los chicas del básquet femenino, y a los chicos y chicas de vóley, rugby y hockey. Tengo muchos amigos y amigas”.