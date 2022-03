Meiners volverá a ofrecer 6 lotes municipales a la venta

Será en una subasta pública que se realizará el 17 de marzo. En la anterior no se habían presentado compradores. La oferta sufrió una actualización inflacionaria en los valores de los terrenos. Espera recaudar más de $ 63 millones.

El remate anterior había generado debate y críticas desde algunos sectores políticos de la ciudad que reclamaban que esa parcela de terrenos ubicados en el costoso barrio Este de la ciudad sea destinado a construcciones comunitarias.

El remate se realizó el 2 de diciembre pero no existieron ofertas y por lo tanto se declaró desierto. Por las bases fijadas con actualización inflacionaria la intendenta pretende recaudar $ 63.540.000.-

Ahora el Colegio de Martilleros de la Provincia de Santa Fe confirmó que el 17 de marzo se realizará el remate en el Salón Blanco Municipal con la modalidad de sobre cerrado con base y al «mejor postor».

El acto está previsto a las 10 de la mañana y hasta las 9:30 se recibirán los sobres cerrados con las ofertas.

Los lotes:

Lote 1: Calle Vélez Sarsfield 2312 – Cuim 39e013006 – Sup. 504.94 M2. Valor: $11.070.000

Lote 2: Calle Vélez Sarsfield 2338 – Cuim 39e013007 – Sup. 504.94 M2. Valor: $10.530.000

Lote 3: Calle Vélez Sarsfield 2362 – Cuim 39e013008 – Sup. 504.94 M2. Valor: $10.530.000

Lote 4: Calle Vélez Sarsfield 2388 – Cuim 39e013009 – Sup. 507.15 M2. Valor: $10.710.000

Lote 5: Calle Berutti 065 – Cuim 39e013010 – Sup. 546.75 M2. Valor: $10.350.000

Lote 6: Calle 3 de febrero 068 – Cuim 39e013005 – Sup. 543.78 M2. Valor: $10.350.000

ACCEDA AQUÍ al informe completo sobre las condiciones de venta y remate que se realizará en Esperanza el próximo 17 de marzo y que llevarán adelante los martilleros públicos locales habilitados para la venta.