Meiners: “Trabajar coordinados para asegurar la educación de nuestros vecinos es una idea de valor”

“Lo que queremos es cumplir con la ley, no podemos mirar para otro lado”, dijo Perotti al convocar a los intendentes para un “rol protagónico”: articular desde el primer nivel del Estado el seguimiento de las familias con hijos en edad escolar para que no abandonen la escuela. “Hacernos cargo significa que para nosotros la educación es prioridad y una política de Estado en los próximos cuatro años. Política con mayúscula”, planteó el gobernador.

You may also like