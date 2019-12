Meiners sobre la tributaria “Hay que ser responsables con la necesidad de nuestros vecinos”

Consultada por el debate de la ordenanza tributaria la Intendente de la ciudad aseguró “Estoy convencida que se ha madurado sobre este tema en particular, no puede pasar todos los años lo mismo, veo a los concejales son responsables con la necesidad de nuestros vecinos que quieren tener un gobierno con recursos para enfrentar las obras, y los servicios, que en tiempos como los que nos toca vivir se hacen más necesarios no sólo de mantener, sino de potenciar, ya que en momentos de crisis es el estado el que tiene que redoblar los esfuerzos para asegurar en el caso de una ciudad obras y servicios y esto obviamente se logra con recursos económicos, dinero éste que siempre fue administrado con austeridad”

Lo definido por la mayoría de los concejales.

Este proyecto fue debatido entre los concejales y se llegó a un consenso que toma en cuenta la dificultad del vecino a hacer frente a la necesaria adecuación de la tasa si se suma la misma al aumento de los alimentos, los servicios, entre otros tantos.

La adecuación será del 35% de la tasa promedio del año 2019 aplicado entre los meses de enero a junio del año entrante. Luego, para los meses de julio a septiembre, el aumento, sobre la misma tasa promedio, será de un 13,5% más. Lo que da un aumento del 48,5% en la misma. Reiteramos un aumento por debajo de la inflación.

Cabe destacar que la administración Meiners se destacó desde un inicio por la transparencia y por el uso adecuado de los fondos públicos. Junto a esto, los concejales podemos seguir de cerca, como corresponde, la utilización de los dineros públicos. El orden y la transparencia son dos pilares fundamentales de esta gestión, y en ese sentido tenemos la información disponible para su análisis:

Publicación mensual de balances de tesorería en el boletín municipal.

Envío mensual de la Ejecución Presupuestaria al HCM.

Presentación anual al HCM y en la Secretaría de Regiones Municipios y Comunas de las ejecuciones anuales.

Publicación de información adicional en la web del Municipio.

Es el texto consensuado por la mayoría de los concejales en el recinto.

Hay que ser responsables y escuchar lo que han dicho los vecinos en las urnas.

“A este acompañamiento que la mayoría de concejales hacen de nuestra propuesta lo agradezco y mucho, no por mi sino por los vecinos que miran a la clase política y nos pide ejemplaridad, nos piden sentido común, diálogo, dejar gobernar a quien la sociedad eligió para hacerlo, entonces me gusta poner en valor a aquellos concejales que están a la altura de las circunstancias y por otro lado es lamentable seguir comprobando en la práctica, como el grado de responsabilidad de las propuestas de algunos dirigentes políticos es directamente proporcional a sus posibilidades de gobernar, es que en algunos comprobamos que cuanto más lejos se está de la responsabilidad de dirigir los destinos de la ciudad, más irresponsables son las propuestas, generando así falsas expectativas que a mi entender sólo buscan sacar un rédito mediático momentáneo y fugaz, esa vieja práctica ha pasado muchas veces y justamente con la ley tributaria y el presupuesto, y aunque ese proceder fue castigado en las urnas pareciera no se escucha a los vecinos y se insiste en una manera de hacer poco clara que no logra priorizar los intereses generales por sobre cualquier otro” concluyó Meiners al hacer un análisis de lo ocurrido en el recinto con el debate de la ordenanza tributaria.