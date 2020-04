Meiners pide al Concejo fondos extras y abreviar procesos de compras

En otro orden se avanza en la constitución de puntos de aislamiento, a los efectos de garantizar que las personas que por cuestiones específicas no puedan realizar el mismo en su domicilio particular, encuentren un lugar óptimo en dónde cumplir el mismo con plena asistencia. Esta medida además establece la posibilidad de que el cuerpo médico que resulte positivo por COVID 19 tenga un lugar específico de aislamiento a los efectos de poder preservar a su entorno particular.

You may also like