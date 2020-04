Meiners: “No es el municipio quien habilita nuevas excepciones”

“El mecanismo es claro, el presidente y el gobernador han sido muy concretos con el exhaustivo análisis anterior a nuevas aperturas y si bien la necesidad económica se entiende y es claramente una preocupación, de la pérdida económica se vuelve de la pérdida de la vida no, debemos tomar conciencia de la gravedad de esta enfermedad, de sus niveles de contagio, miremos Italia, España, Nueva York, las graves consecuencias que padecieron por no aislarse, es un esfuerzo que ya comprobamos vale la pena” cerró Ana Meiners al reiterar el mecanismo para la presentación de nuevas excepciones.

