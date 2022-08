Meiners: Me preocupa la ligereza de algunos concejales que hace días aprobaban el Cabildo y ahora lo rechazan

La intendenta desnudó el constante cambio de opinión de los concejales opositores que hace quince días asistían y aprobaban reuniones de seguridad en el Cabildo Abierto y hoy crean un multitudinario Consejo de Seguridad. «Me hubiera gustado que los concejales se hubieran sumado a la mesa y poder trabajar todos juntos», agregó Ana Meiners.

Al participar del acto de entrega de subsidios a diferentes instituciones de Esperanza junto al senador Rubén Pirola, la intendenta de Esperanza cargó contra las cambiantes opiniones de los concejales de la oposición. Sin nombrarlos, apunto contra los concejales del Pro que hace dos años rechazaron la creación del Consejo de Seguridad y ahora lo votaron a favor, cambiando de opinión tras un pacto con los concejales obedientes al fascendinismo.

“Desconozco el tenor de la ordenanza aprobada por el Concejo Municipal sobre seguridad, pero creo que hay una superposición de instituciones; por ejemplo tenemos un órgano de participación como lo es el Cabildo Abierto, donde están todas las instituciones y todos los estamentos políticos también, y realmente está la comisión de seguridad trabajando. Lo que me preocupa es con qué ligereza, de acuerdo a las circunstancias, se opina y se hace. Años atrás uno de los concejales que ahora aprobaron esa ordenanza, opinaban muy distinto y apoyaban el funcionamiento del Cabildo», señaló Ana Meiners en rueda de prensa.

«Tanta discusión no hace bien a nadie, es un tema álgido y sensible a la vez y yo creo que hay que seguir trabajando, unidos, como lo estamos con la Policía y las fuerzas de seguridad, y que uno a veces no dé a conocer algunas cosas no quiere decir que no se esté trabajando, se está trabajando muchísimo, tal es así que estamos muy orgullosos por lo conseguido por el Centro de Monitoreo, que es una herramienta necesaria y que contribuye al esclarecimiento de muchos casos», señaló la intendenta.

Ejemplificó los resultados del trabajo compartido en el aporte municipal por el Centro de Monitoreo: «ahora tenemos más de 200 cámaras y muy pronto tendremos otras 200, es muy ambicioso el Proyecto en el que venimos trabajando desde hace bastante tiempo», explicó.

Meiners dijo que el proyecto aprobado el jueves pasado todavía no llegó al Ejecutivo y no adelantó su posicionamiento político: «lo analizaremos y luego emitiremos opinión» dijo antes de sentenciar el autoritarismo de la nueva mayoría legislativa que conforman Cammisi, Müller, Puig y Bonvín: «Me hubiera gustado que los concejales se hubieran sumado a la mesa y poder trabajar todos juntos en la Seguridad».