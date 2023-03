Meiners confirmó que no será candidata: “Tengo merecidas unas vacaciones”

Tras 16 años como intendenta de Esperanza, Ana Meiners brindó este jueves su último discurso ante el Concejo Municipal que incluyó un balance de gestión como apertura de las sesiones ordinarias del cuerpo legislativo.

“Fue mi último discurso en esta sala y si bien hubo muchas cosas durante el año para ser detalladas en papel, mi discurso es una reflexión –sobretodo- de cómo debemos encarar la política”, señaló la intendenta en una complaciente entrevista en Play Televisión.

En ese sentido admitió que “la verdad, es que son demasiados años pero fue una satisfacción poder brindarme y plasmar parte de las tantas cosas que una tenía imaginada y en la mochila que traía en su momento”.

Ante esto, se manifestó “conforme” por lo realizado pero aclaró: “Por supuesto que siempre me gusta más, ambiciono lo mejor para todos pero a veces las circunstancias no se dan”. “He dejado todo y más de lo que pude”, sentenció.

Teniendo en cuenta que el 2023 es un año de elecciones, Meiners descartó hablar de posibles sucesores y candidatos por el PJ pero señaló: “En su momento lo vamos a dar a conocer porque hay mucha gente que quiere ser concejal, algunos que pertenecen a la función y otros ajenos a ella, así que todavía no tenemos nada definido pero yo ya tengo mi ojo puesto en alguna personas” que podrían sucederla.

Ante ello, refirió que no volverá a ser candidata intendenta por una quinta vez: “Tengo merecidas unas vacaciones, no repito los ciclos así que por estos lugares no voy a volver. Además tengo derecho a descansar un poco”.

NdR: 22 horas después del acto, el discurso y los datos técnicos prometidos por la intendenta en el recinto no fueron suministrados a este portal ni publicados por canales oficiales.