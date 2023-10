Meiners confirmó que Müller le pidió que no firme nuevos contratos

«El Intendente electo me comunicó en forma específica y contundente que si no cumplo con dicha ley puedo acarrear responsabilidades penales” dijo la mandataria municipal que tiene mandato hasta el 10 de diciembre.

La Intendenta Ana Meiners realizó declaraciones en relación a un comunicado emitido por la Asociación del Personal Municipal de Las Colonias, donde llama a un paro de 48 horas, aduciendo que en la Municipalidad de Esperanza se produjeron despidos injustificados y rescisiones de contratos por parte del Poder Ejecutivo, denuncia que acompañaron con un paro de 48 horas.

“En primer lugar -afirmó Ana Meiners- debo informar a todos los ciudadanos de Esperanza que en el ámbito de la municipalidad no se ha realizado ningún despido y menos injustificado. Si, es cierto, que no se han renovado contratos que vencieron el 30 de septiembre del corriente año”.

“La decisión -continuó la intendenta- de no renovar esos contratos fue motivada por una misiva que me envió el intendente electo Dr. Rodrigo Abelardo Müller en donde me conmina a cumplir lo establecido por la ley provincial 12402 que dice que en el período de transición debo abstenerme de nuevas contrataciones, entre otras acciones”.

“Fui muy clara en declaraciones anteriores cuando manifesté mi compromiso de llevar adelante una transición transparente, efectiva y positiva. No me apartaré de ese camino y menos después del planteo del Intendente electo que me comunicó en forma específica y contundente que si no cumplo con dicha ley puedo acarrear responsabilidades penales” sentenció Ana Meiners.

“Hasta el último día de mi gobierno voy a militar una transición transparente y ordenada porque simplemente considero que es fundamental para establecer una base sólida de legitimidad, continuidad, respeto a los derechos, planificación adecuada, participación ciudadana, estabilidad y confianza” finalizó la Intendenta.