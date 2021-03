Meiners anunció obras y pidió al Concejo Municipal trabajar unidos

Con un extenso discurso en el que detalló lo realizado en el 2020 y brindó un panorama de lo que se piensa hacer para este 2021, la intendenta Ana Meiners inauguró el periodo de sesiones del Concejo Municipal. Pidió «trabajar juntos, más que nunca».

En el inicio de su mensaje, puntualizó en las diversas acciones ejecutadas en relación a la pandemia, luego adelantó los desafíos en cuanto a obras para cumplir el objetivo de riesgo hídrico cero, impuesto desde su primera gestión de gobierno; ejecución de cloacas; desagües y desvío del tránsito pesado. Adelantó la colocación de ripio en caminos rurales, construcción de viviendas y puesta en valor de diversos edificios históricos de la ciudad.

También se refirió al “plan de trabajo” en materia de seguridad al que «se dará continuidad» y anunció que se aplicará un Programa de Promoción de derechos.

En relación al accionar por la pandemia aseguró que hoy está vacunado todo el personal de salud de la ciudad y la totalidad de los adultos mayores alojados en geriátricos.

El discurso completo

Buenas tardes, el de hoy será sin dudas un mensaje fuera de lo común, una situación extraordinaria más, de las tantas que nos tocaron vivir en este último año y días, atravesados por la pandemia del Covid-19.

Como siempre, el detalle pormenorizado de los datos que soportan los hechos que repasaremos ya pueden ser visualizados por todos quienes tengan interés, como cada decisión y acción de gobierno éstos también están abiertos para el libre acceso a ellos, en la web municipal, de esta manera seguimos consolidando esa transparencia que se nos valora tanto a este equipo de gobierno.

Para comenzar entonces sabrán, es imposible no dedicarle a la pandemia un capítulo diferenciado. Pero, previo a introducirme en el detalle de lo realizado comparto los datos actualizados sobre Covid- 19.

Al día lunes de esta semana los casos positivos acumulados desde el inicio de la pandemia ascienden a 3969 sobre una población estimada de la ciudad de Esperanza de 50.780 habitantes los cuales representan el 7.82% del total.

Los casos positivos activos suman 31 personas

Los fallecidos desde el inicio de la pandemia por Covid- 19 suman 51 esperancinos representando el 1.28% sobre el total de positivos acumulados, valor sensiblemente inferior a la media mundial y nacional, hecho este que sin dudas no hace menos doloraso cada una de las pérdidas, como cada día acompaño hoy desde aquí a cada familia en su dolor.

A la fecha los internados en el Samco y dependencias descentralizadas ascienden a dos personas y una tercera en el sanatorio Esperanza.

La totalidad de camas disponibles de internación general son 57 y de terapia 10 respectivamente, hoy el sistema de salud tiene un nivel de ocupación sólo del 4.47%

A la fecha todo el personal de salud del sistema público y del sector privado asociado a la pandemia de la ciudad se encuentra vacunado con todas las dosis correspondientes; como así también todas las personas que se encuentran en los hogares de ancianos como el personal que acude a los mismos.

Ahora sí, efectuado este resumen de la situación actual del sistema de salud y la pandemia voy a pormenorizar las acciones desarrolladas desde mediados de febrero del 2020 hasta la fecha en esta materia.

Obviamente me voy a focalizar en la ciudad de Esperanza por una cuestión lógica de competencia, pero quiero recalcar que el esquema organizativo propuesto fue pensado para todo el departamento y coordinado con el senador como responsable del comité departamental de crisis.

Esta visión integral del sistema departamental y público/privado nos llevó a dividir el departamento en tres zonas: Norte/Sur y Centro teniendo asiento esta última en el Samco de nuestra localidad.

El 27% de los habitantes del departamento Las Colonias según los datos del Indec 2010 solo tenían cobertura por el sistema público de salud, es decir personas sin cobertura de obras sociales o medicina pre paga y hago esta aclaración porque como todos sabemos la ciudad no cuenta en el sistema de salud público con una terapia intensiva para poder dar cobertura a estos pacientes, por ende si no hubiésemos tomado la decisión de unificar el sistema, esos pacientes deberían haber sido derivados a un centro de mayor complejidad fuera de nuestra ciudad con todo lo que eso implica, desde la posibilidad de saturación de los lugares de recepción hasta el impacto económico y emocional para el propio paciente y sus familiares.

A partir de eso tuvimos que trabajar en forma coordinada para poder garantizar la atención de pacientes Covid y no Covid en las diferentes instituciones. Para ellos se estructuró la organización en cada institución y del sistema integrando e identificando los lugares para el desarrollo de los triage correspondientes. Eso nos implicó realizar inversiones específicas en por ejemplo el sanatorio avenida (generación del lugar de triage y adecuación de dos baños un vestuario y albañilería en una sala de terapia intermedia) o en el Samco local con aportes desde ripio para los ingresos hasta sillas para salas de espera.

Una vez estructuradas las unidades de recepción primaria se trabajó en diseñar un sistema de escalonamiento en el uso de las camas en función a las patologías y complejidades para evitar que el sistema como tal colapse. Para eso se definieron las estructuras satélites complementarias al sistema unificado de salud y sobre eso se hizo un trabajo de organización y mejoras en infraestructura.

Así fue como pudimos contar con el espacio del Santa Catalina para pensar ese ámbito como un lugar que pudiera garantizar un correcto aislamiento a aquellas personas que por cuestiones de hábitat no puedan desarrollarlo en su propio domicilio, lo que implicó garantizar su dieta, seguridad, seguimiento médico, limpieza y desinfección permanente del lugar y recolección diferenciada de residuos.

Al mismo tiempo pero pensado para robustecer las camas disponibles, avanzamos con la finalización del predio del hogar del Club de Leones y lo dotamos de los mismos servicios que los indicados para el complejo del Santa Catalina e hicimos lo mismo con el salón chico del sum CICAE, pudiendo garantizar hoy 37 camas exclusivas para Covid en el Samco local, 5 camas de terapia intensiva y 5 camas de terapia intermedia en el sanatorio esperanza y 20 camas dispuestas en el Club de Leones, que se complementan a una reserva de camas pensadas para tratamientos paliativos en el predio del CICAE. Debo recordar también que para que esto pueda funcionar se requería de insumos básicos como elementos de protección personal, los cuales fueron garantizados gracias al esfuerzo de todos, aportes de la municipalidad, de privados, del Ministerio y del Comité Departamental de Crisis y de uno de los recursos más escasos que dejó en momentos clave la pandemia que es el recurso humano que con contrataciones directas desde el Municipio o gestiones conjuntas con el comité de crisis ante el Ministerio de Salud se fueron consiguiendo.

A medida que se generaba esa estructura se trabajó en paralelo con capacitación, definición de protocolos y seguimiento permanente de los geriátricos de la ciudad porque claramente son el sector más vulnerable. Están a la vista los resultados del trabajo excelente que se ha realizado, los que nos llena de satisfacción.

A la par y como consecuencia de las medidas Nacionales y Provinciales de restricción de circulación bajo los formatos de aislamiento primero y distanciamiento después y con las limitaciones a las actividades productivas y comerciales tuvimos que trabajar en el impacto económico y social, que no hizo otra cosa que agravar y profundizar la situación límite a la que se había llegado en el 2019 en términos de caída de la actividad económica, deterioro del salario en términos reales y datos alarmantemente históricos de la pobreza en la Argentina.

Una vez más una situación de la cual nos sentimos sumamente orgullosos y lo hacemos saber en cada oportunidad que tenemos, vino a poner de manifiesto una de las grandes ventajas que tiene nuestra ciudad, la diversidad de su matriz productiva que hacen de Esperanza un lugar único. Es gracias a esta diversidad que el motor económico de nuestra comunidad se detuvo por poco tiempo y rápidamente las aperturas permitieron a gran parte de la ciudad volver a la senda del trabajo y la producción. Aunque es cierto hubo sectores que quedaron dañados y que todavía hoy no encuentran la posibilidad de retomar sus actividades. Y es así que nos pusimos rápidamente muy cerca de aquel sector económico que quedó relegado:

Por un lado con la asistencia social directa entregando 3400 bolsones de alimentos y de elementos de higiene personal, 2000 viandas para los casos de aislamiento por ser casos positivos y 377 viandas para adultos mayores.

Por otro lado, además de las gestiones permanentes y persistentes para intentar lograr habilitaciones para funcionar, primero bajo el esquema de esenciales luego y ya con prácticamente todas las actividades funcionando, se reorientaron las líneas de créditos municipales, fortalecerme y promucen hacia la línea de crédito municipal de Emergencia Covid-19 destinadas a Pymes no esenciales o no habilitadas en la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio para financiar gastos corrientes.

Se otorgó además un financiamiento de $500.000 al Sanatorio Esperanza, para que el mismo cuente con un laboratorio de detección rápida de casos COVID 19. En un trabajo conjunto con ACADER creamos un programa de créditos con contraprestaciones, el cual consistió en un financiamiento para empresas que no pudieron reiniciar sus actividades por la pandemia y la devolución de las cuotas será por parte del Municipio a cambio de la prestación de sus servicios durante el año 2021 y/o 2022. De esta manera se concretó un aporte de $1.510.000 destinado a 18 beneficiarios. Complementando estos aportes el municipio como Socio Activo de ACADER, participó en la gestión y concreción de un ANR de $10.000.000 más un segundo aporte complementario de $3.000.000 proveniente del Ministerio de la Producción, destinado a la conformación de un fondo rotatorio para otorgar créditos con tasa subsidiadas a empresas afectadas por los impactos de la pandemia.

También dimos acompañamiento a las distintas actividades económicas para la presentación de protocolos de actuación y solicitudes de habilitación de nuevas actividades en las diferentes fases de evolución, en las cuales fueron presentadas al Comité de Emergencia Departamental.

Trabajamos junto al sector en la confección e implementación de protocolo y formularios como así también otorgamiento de permisos municipales para “servicios de mantenimiento y reparaciones” previo a que sean habilitadas las obras privadas.

Presentamos proyectos de decreto para la regulación horaria de las actividades comerciales en la ciudad en las distintas fases de la pandemia.

Implementamos los protocolos de bares y gimnasios con especial énfasis de control de las restricciones de distanciamiento que aplican para esos locales. Reuniones previas con los actores de los sectores para acodar el inicio ordenado.

Confeccionamos protocolo para ferias locales; como así también organización de ferias artesanales/microemprendedores y otorgamiento de permisos a feriantes participantes de las mismas.

Lanzamos el programa «Comprá en Casa»: Gestión y control de carga de datos por parte de los comercios que se adhieren a través de la web. Elaboramos un procedimiento para empresas de la ciudad frente a casos de contacto estrecho, sospechosos y confirmados de Covid-19. Para la confección del mismo se tomó como base bibliografía existentes, definiciones del Ministerio de Salud de Provincia y Nación y la colaboración y revisión del Dr. Jorge Allín.

Ayudamos en la difusión y atención de consultas de las líneas de asistencias nacionales y provinciales para la emergencia tanto al sector productivo como de turismo.

Mantuvimos una comunicación permanente con la Secretaría de Turismo de la Provincia, sobre relevamientos de prestadores turísticos, medidas, disposiciones, organización workshop destino Santa Fe, herramientas de financiamiento y asistencia en el marco de la pandemia.

Implementamos los protocolos de bares, con reuniones previas con los actores de los sectores para acordar el inicio ordenado.

La pandemia nos obligó además a cambiar esquemas de controles y tuvimos que establecer puntos de sanitización en los ingresos de la ciudad y trabajar conjuntamente con Policía de la Provincia para verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas por los gobiernos nacionales y provinciales.

Ya avanzada la pandemia comenzamos a tener problemas vinculados a la inmovilización de camas debido a la demora en los tiempos de respuestas de los hisopados, eso implicaba tener durante días a pacientes sin definición de su situación y por ende no se podía derivar a una atención Covid o No Covid para evitar los contagios cruzados que pudieran generarse. Ese paciente además podía requerir una terapia y no se podía arriesgar a esa persona en particular o al resto de los internados sin tener un diagnóstico claro para lo cual y ante esta nueva situación respondimos rápidamente siendo la primera ciudad de la provincia en tener disponible un esquema de resultados rápidos de hisopados para poder optimizar de esa forma el uso de la cama.

Esta inversión nuevamente fue gracias a la visión y compromiso del Sanatorio Esperanza y a la complementación que logramos con la Municipalidad, la Mutual Alma Juniors y al aporte desinteresado de personas de bien de la ciudad. Este sistema denominado NEOKIT pasó a estar disponible para el SamCo local gracias a la integración, facilitando también le obtención de los resultados que consideraban claves para su uso.

Una segunda situación que nos tocó transitar en el denominado primer pico de la pandemia fue la saturación de personas que llegaban al triage del Samco para atenderse ante posibles síntomas de Covid y solicitar el hisopado correspondiente en el caso de que se cumplan los criterios definidos por el Ministerio de Salud.

Llegamos a tener más de 100 personas haciendo cola para esperar a ser atendidos. Por eso trabajamos en mejorar el lugar de espera en el Samco, al mismo tiempo que desde la municipalidad se estableció un esquema de trabajo descentralizado en dónde las personas se pueden contactar en forma telefónica y hacer un chequeo rápido de la situación y en caso de corresponder por la sintomatología manifestada poder gestionar un turno con día y horario definido fuera del lugar del Samco descomprimiendo de esta forma la guardia del mismo organizando mejor el movimiento de los pacientes, disminuyendo costo de traslados, tiempos de espera y riesgos innecesarios.

Toda la estructura de funcionamiento fue posible gracias a los hitos ya mencionados y al soporte tecnológico que pudimos proveer, permitiendo una trazabilidad plena de los casos Covid, pudiendo conocer en todo momento el seguimiento en tiempo real paciente a paciente realizado por los médicos, la ocupación de camas, el resultado de los hisopados, la administración de los insumos, la organización de los turnos y en este momento la posibilidad de ampliar su uso a la vacunación.

Esta herramienta conjuntamente con repensar el sistema de salud de la ciudad y la integración del sistema sanitario privado y público deben ser ejes centrales de nuestra discusión a futuro en la ciudad como se los decía anteriormente.

Por eso quiero hacer en nombre y representación de la ciudad un enorme agradecimiento al Sanatorio esperanza, al Club de Leones, a las hermanas del Santa Catalina, al Cicae, a la familia Pepino, a todo el personal del Samco local y a todos y cada uno que han colaborado en el proceso de transitar esta pandemia.

Sepamos además que esto aún no terminó, nos espera un 2021 lleno de nuevos desafíos atravesados por esta nueva normalidad, que tenemos que aprender a verla como una oportunidad, que solo la podremos tomar si estamos dispuestos a trabajar Juntos.

Y ya enfocados en los desafíos y las oportunidades quiero contarles los proyectos más importantes que tenemos para este año.

En primer lugar y como ustedes ya saben, al inicio de nuestra gestión hablamos del riesgo hídrico cero y lo hicimos con la convicción de que ese debe ser uno de los ejes centrales a los que debemos aspirar en forma permanente, dando pasos sólidos año tras año para lograr ese gran objetivo.

La finalización de canal Alem ya es una realidad, que se suma a la finalización de todos los desagües secundarios del plan de accesibilidad y a los troncales como ser el desagüe 27 de febrero y el de avenida argentina, a los reservorios, al interceptor del camino 35, a la defensa oeste, al desagüe de calle Rafaela, de calle San Martín conexión con el Corrientes entre otros.

Para este 2021 seguimos pensando en mejorar el sistema de funcionamiento Hídrico tanto en el sector urbano como en el rural y es por eso que venimos trabajando en forma coordinada con el senador, el gobierno Provincial y la Nación para encontrar las fuentes de financiamiento que nos permitan ejecutar los que hemos considerado como prioritarios.

Hoenfels en primer término, con su pleno re dimensionamiento y adecuación, y ese si es un claro ejemplo en que nos diferencia en la forma de hacer y de gestionar, porque esa obra hoy nos implica ejecutar un desagüe completo nuevo de las dimensiones correctas conforme a lo que necesita la planificación de la ciudad, lo que requiere romper la calzada existente para solucionar una obra mal pensada y peor ejecutada.

Esta obra que a la fecha tiene un costo aproximado de los 200 millones de pesos se encuentra en el estado del desarrollo de su proyecto ejecutivo. Consideramos que es clave no solo para solucionar los problemas hídricos del sector oeste sino que además permite incorporar a toda la zona oeste de ruta 70 hacia el sur en el nuevo plan de accesibilidad, que sin esta obra no cuenta con factibilidad hídrica, y como siempre hemos dicho para no repetir errores del pasado no vamos a realizar una sola cuadra de obra si no está resuelto su drenaje hídrico.

En ese mismo sector Oeste ya acordamos el inicio de obras con financiamiento municipal y provincial del desagüe de calle Maurer arrancando los trabajos desde aguas abajo en los bajos que están junto al salado hasta ruta 70 como primera etapa con las correspondientes obras de arte en los cruces de calle que se definieron como conexiones principales. Este es otro viejo anhelo, que mejora la situación hídrica de ese sector específicamente, pero con un impacto importante sobre la totalidad de la ciudad una vez que esté terminado en su trayecto completo.

Así como les comentaba que Maurer era un viejo anhelo que vamos a empezar a concretar, lo mismo haremos con el alteo del camino doce comúnmente conocido como defensa Oeste.

En este sector vamos a realizar una obra de mejoramiento parcial con el aporte de suelo para generar el alteo que siempre hemos reclamado en la Provincia como obra inconclusa y del que nunca tuvimos respuesta.

Hoy la obra del reservorio en el loteo público privado que desarrollamos con aprobación del concejo con Construcciones del Interior, nos permite contar con el suelo necesario para ampliar la ejecución de lo existente.

En paralelo seguimos las gestiones con el corredor vial para la ejecución del desvío del tránsito pesado del sector sur de la ciudad que funciona además como una extensión completa del anillo de contención de la llegada del agua a la ciudad, aportando esta obra de concretarse una doble solución a dos problemas también históricos de la ciudad.

Además de los indicado anteriormente y bajo la supervisión y posterior aprobación del gobierno Provincial estamos presentando en el gobierno Nacional los proyectos ejecutivos de los desagües Primero de Mayo y Castelli respetando el orden indicado anteriormente como prioridades. El monto estimado del presupuesto de ambas obras supera los 600 millones de pesos, presupuesto que está fuera del alcance del municipio pero que confiamos por las gestiones iniciadas que vamos a encontrar los fondos para su ejecución en etapas.

Como podrán ver la oficina de planeamiento por la que tanto luchamos y que todos entendimos que debía ser estratégica para la ciudad da sus frutos, porque la realidad hoy es que sin proyectos no hay posibilidad de acceso a ningún tipo de financiamiento y hoy las puertas se abren porque como ciudad ese paso lo hemos dado hacia adelante.

En un segundo orden de prioridades en lo que se refiere a obras se encuentran las cloacas. Nuevamente quiero volver a manifestar mi agradecimiento al Señor Gobernador Omar Perotti por entender lo vital y necesario que era para nuestra ciudad contar con el financiamiento para las obras troncales que requería ASSA para la ciudad. Hoy ya se encuentran en obra tanto el colector principal nuevo de la ciudad sobre calle Rivadavia con sus estaciones elevadoras, como el colector del barrio Oeste.

Estas ejecuciones nos facilitan la posibilidad de avanzar con las obras de red domiciliarias, encontrándose con proyecto finalizado y presentado en ASSA para el otorgamiento de factibilidad el sector norte de la ciudad, los completamientos de trama del sector este y sur por una cantidad superior a las 100 cuadras y estamos avanzando en los proyectos ejecutivos del barrio Aaron Castellanos, Unidos y Alborada para que sean las próximas factibilidades a pedir en el corto plazo. Les recuerdo que ya contamos con Ordenanza aprobada para poder avanzar con la contribución de mejoras en estos y otros sectores los que nos facilita la posibilidad de ir destrabando etapas a medida que Aguas Santafesinas evoluciona con sus obras. Quiero recalcar que este plan nos permite aspirar a tener en 5 años de obra la totalidad de la ciudad cubierta por la red de cloacas, agua y gas garantizando igualdad de acceso para todos nuestros vecinos.

Como les decía al comenzar a hablar de las obras de Alem que ya se encuentra finalizado, lo mismo sucede prácticamente con el plan de accesibilidad. Quizás los tiempos no hayan sido los previstos originariamente pero tampoco lo fue la cobrabilidad del mismo y eso nos implicó hacer un esfuerzo gigante con rentas generales para honrar el mismo, situación que siempre dijimos y nos comprometimos a realizar y que hoy está a la vista. Esta finalización que nos deja un aprendizaje muy grande es en realidad el punto de partida hacia un nuevo plan de accesibilidad, porque como recordarán el anterior vino a cubrir un atraso mayúsculo que había en obras de calzada y se tomó como base los informes consensuados con las vecinales sobre las necesidades de ese momento, que era de una dimensión sensiblemente inferior al crecimiento que tuvo la ciudad mientras se discutía ese proyecto.

Ya iniciamos las rondas de consulta con los concejales tratando de escuchar la opinión de todos a los efectos de conseguir los consensos necesarios para lograr el mejor plan para la ciudad, siempre sobre la base de garantizar que no se ejecutan cuadras que no tengan resuelto su escurrimiento de las aguas y priorizando la incorporación de aquellos sectores que ya cuentan con agua y cloacas y que no poseen una mejora sobre la calzada para minimizar el impacto de la superposición de dos obras por la vía de contribución de mejoras.

El plan propuesto contempla la construcción de 349 cuadras con sus desagües menores, considerando como sistemas constructivos el pavimento de hormigón, el cordón cuneta con pavimento articulado y el cordón cuneta con ripio en función a la definición urbanística sobre calles troncales, secundarias e integración con los sistemas actuales. El proyecto estará terminado en el transcurso del mes de marzo para ser presentado en el Honorable Concejo Municipal.

Siempre intentando buscar un equilibrio en el aporte de los fondos de rentas generales y obras menores, tenemos proyectado ejecutar las calzadas de las calles Belgrano y Sarmiento desde Bosch hacia el norte por un total de 22 cuadras con las cuadrillas municipales y aporte del gobierno provincial que estamos gestionando en este momento. Esta obra que fue un compromiso asumido y no cumplido por la gestión provincial saliente sigue siendo para nosotros de vital importancia y a pesar de que hemos presentado toda la documentación tal como nos solicitaran y en los mismos tiempos y formas que otros municipios, nosotros extrañamente no hemos recibido los fondos, no obstante eso y debido a que reconocemos el carácter estratégico que tiene la misma como factor de conexión del sector norte y el barrio la orilla con el centro de la ciudad decidimos incluirlas dentro del plan de obras de rentas general.

Les decía en equilibrio de aportes porque en el sector sur realizamos el desagüe 27 de febrero con rentas generales y el San Martín con obras menores, en el este el desagüe Rafaela con obras menores, el CIC con fondos nacionales, parte del alumbrado de Barrio El Chelito con fondos nacionales y la avenida argentina con rentas generales, en el norte el colector cloacal con fondos de ASSA que se está ejecutando, 348 columnas de alumbrado con fondos nacionales al igual que los espacios de primera infancia y el NIDO entre otras cosas, en el Oeste la cañería de impulsión y la planta elevadora con obras menores y fondos de ASSA, en la actualidad el inicio de Maurer y la priorización de Hoenfels con aportes nacionales y la defensa oeste en otro momento con fondos del gobierno provincial.

Hago este simple recuento que no es taxativo pero que, si muestra a las claras un esfuerzo por llegar con aportes de obras que NO son por la vía de la contribución de mejoras a todos y cada uno de los rincones de la ciudad, siendo estos hechos inéditos en la ejecución de obras de Esperanza.

Complementando esto quiero adelantarles que en las próximas semanas van a recibir proyectos combinados de destino de fondo de obras menores con aporte de contribución de mejoras, ambos con destino a la ejecución de obras de alumbrado público en barrio Aarón castellanos, unidos, alborada y sur con una inversión que supera los $50 millones de pesos. Esto también es pensar en más seguridad para los barrios.

En materia de obras además quiero mencionarles que ya tenemos aprobado por Vialidad provincial el proyecto obras de mejoras con aplicación de ripio en 15 kilómetros de caminos rurales potenciando la conectividad del sector productivo y de las escuelas rurales.

Es la primera vez que en ese sector se realiza una obra de estas características y esperamos que sea el disparador para tener un plan de gestión y obras de caminos rurales que surja del consenso con los productores rurales y la sociedad rural, camino que ya estamos transitando. Estas obras abarcan:

– Conexión Ruta 70 a Escuela Nº6073 Dr. Rafael Bielsa: Este recorrido comprende desde la intersección de los caminos Rurales Nº 67 y 56 hacia el norte hasta la intersección con el camino 55, luego por este último en dirección Este hasta el camino 64 y nuevamente al norte 633 metros hasta la escuela, es un camino que en la primera parte del recorrido estaba ripiado pero lamentablemente se ha perdido en un 90% todo el material debido a las lluvias y el transito muy abundante que debe sacar la producción en dicho sector rural.

– Terminación ripiado Camino 26 a la escuela Nº317 Bernardo Iturraspe: este tramo de camino faltante es de suma importancia para completar el recorrido hasta la escuela antas citada el cual no pudo ser finalizado debido a falta de recursos.

– Ripiado Camino 12 hasta Escuela Nº622 Ejercito de Los Andes: Este camino nunca estuvo ripiado siendo el mismo de vital importancia no solo para acceder a la escuela mencionada sino como salida y tránsito de establecimientos agrícola-ganaderos y conexión con caminos provenientes de poblaciones internas como San Wendelino y Santa María Norte entre otras.

Hablar de conectividad en el sector rural no es solo pensar en ripio y caminos por eso seguiremos realizando acciones conjuntas con las siete escuelas rurales de la ciudad, a fin de brindarles el servicio de internet, con la señal punto a punto, realizando la provisión de torres y antenas receptoras (utilizando Fondos de Ley de Financiamiento Educativo) y tomando como escuela piloto al establecimiento educativo que está a mayor distancia, Escuela Nº 6073 Rafael Bielsa, en Rincón del Pintado, equipándola con hardware de última generación.

Otro echo educativo del cual sentimos orgullo, es el trabajo realizado en pandemia, por nuestra institución educativa local, el Liceo Municipal “José Pedroni” para adaptarnos a la nueva modalidad educativa: presencial y a distancia utilizando la fibra óptica extendida en nuestra ciudad y adquiriendo la Plataforma de aprendizaje sincrónica y asincrónica, que serán utilizadas en el presente ciclo lectivo.

Nos encontramos avocados en forma conjunta con la Subsecretaría de Educación Artística de la provincia en la elaboración de diseños curriculares que nos permitan tener certificación F.A.V. (Formación Artística Vocacional) y FAPIC (Formación Artística para la Industria Cultural) a fin de lograr la implementación gradual y progresiva para obtener la certificación de los Ministerios de Educación y Cultura de la Provincia de Santa Fe.

También queremos destacar el proyecto para la ejecución de un Anfiteatro (a la vez de reservorio) en el sector ubicado sobre calles Rodríguez Peña y Dr. Gálvez, detrás del Liceo.

Se está trabajando en mejorar las condiciones edilicias del Museo de Arte “El Antigal” y próximamente se inaugurará en el Museo de la Maquinaria Agrícola, el espectáculo de luz y sonido “El Parque de la Agricultura Nacional nos cuenta historias… Las Máquinas de nuestros Abuelos”

Otro de los temas de los que siempre me han escuchado hablar y hasta quejarme es de la falta de apoyo que tuvo el parque industrial de la ciudad de Esperanza, y que de alguna manera el estado había quedado muy lejos del esfuerzo realizado por los privados para llevar el mismo adelante, incluso por momentos sentimos que en determinados niveles de gobierno estaban empecinados en que no se realizara o que en caso de que avance tenga todas las trabas posibles para que camine indefectiblemente hacia el fracaso.

La verdad es que con mucha alegría debo decir dos cosas al respecto, la primera es que cuando nuestros industriales están convencidos y unidos como sucedió en el proyecto del parque industrial no hay nada que los frene y esa fortaleza la transmiten a toda la ciudad y nos contagia permanentemente para que sigamos insistiendo e insistiendo sin darnos por vencidos, y la segunda, es que por primera vez veo que el Estado da respuesta a las necesidades con aportes concretos y específicos ya sea a través de la EPE como sucedió el año pasado con un aporte más que importante para poder viabilizar el cableado eléctrico como del gobierno nacional vía gestiones conjuntas con la Provincia en dónde ya hemos recibido la suma de 60 millones de pesos para obras intramuros del parque. Claramente nuestro deseo es seguir por esta senda y nuestro objetivo prioritario es garantizar la llegada del gas natural hasta la puerta del predio, gestiones que ya iniciamos con ENERFE días pasados.

Desde el INMUHA decir que vamos a continuar con los proyectos en marcha, priorizando la ejecución de las 32 viviendas municipales, el inicio de las obras de apertura de calles, reservorio y canales y red de agua potable que ya se encuentran en proceso licitatorio en el loteo conjunto con construcciones del interior y la definición del proyecto hídrico del loteo conjunto con la familia Eckard.

Al mismo tiempo vamos a continuar con los proyectos de disposición de los terrenos que entendemos que por su valor económico, ubicación y tamaño no puedan ser utilizados para soluciones inteligentes de hábitat destinando el producido a verdades soluciones habitacionales.

Con la Provincia venimos trabajando en dos grandes líneas, una de financiamiento directo por parte del Gobierno y otra por su intermedio con financiamiento de la Nación.

En el primer grupo se encuentra la finalización y entrega de las 20 viviendas en calles Simón de Iriondo, Belgrano, Isola y 26 de Mayo previsto para el mes de abril de este año; la urbanización de una manzana incluyendo servicio de agua, cloaca, gas y electricidad con la ejecución de calles con cordón cuneta y ripio y la ejecución de 11 viviendas en el marco del programa de integración socio urbana de asentamientos irregulares, la continuidad del programa de FONAVI lote propio con 5 nuevas viviendas prototípicas y con la solicitud de terrenos Provinciales en el sector norte la ciudad para que sean destinados a Viviendas.

En el segundo grupo hemos presentado dentro del programa Argentina Construye dos programas, uno de completamiento barrial que incluye la realización de 6 viviendas en 5 terrenos propiedad del Instituto Municipal del Hábitat y otro de generación de 50 conexiones domiciliarias de agua y cloacas, dentro del programa Argentina Construye Solidaria, programa destinado a organizaciones comunitarias que realicen tareas de asistencia barrial; presentamos la reforma del hall de acceso con una mirada inclusiva, las reparaciones en sanitarios y reparaciones menores varias en el edificio propiedad de AANE; las reformas en el hall de acceso con una mirada inclusiva, reparaciones en sanitarios y reparaciones varias en el HOGAR COMPROMISO; reformas en el hall de acceso con una mirada inclusiva, reparaciones en los sanitarios y reparaciones varias en el edificio de la Asociación Sirio Libanesa y con el mismo esquema de intervención en la SOCIEDAD DE CANTO; en el marco del programa RENABAP, la relocalización de asentamiento urbano, mediante obras de infraestructura sobre manzana municipal de luz, agua, gas y cloacas con calle de cordón cuneta con ripio, incluyendo la ejecución de 22 viviendas con proyecto de prototipo y dentro de este mismo programa a su vez presentamos la intervención con obras de infraestructura con servicios de agua, luz, cloacas y gas con ejecución de calzada con cordón cuenta y ripio en 3 manzanas de la ciudad, incluyendo en el mismo mejoras habitaciones en viviendas existentes en parcelas municipales y en la actualidad estamos trabajando en la presentación de un nuevo proyecto para aplicar al programa nacional denominado CASA PROPIA, la realización de 61 viviendas en 26 lotes municipales urbanizados localizados en diferentes puntos de la ciudad.

A su vez en forma directa elevamos al gobierno nacional la solicitud de adhesión a los programas de:

PRODUCCIÓN DE SUELO, programa destinado a financiar obras para generar lotes con servicios, las obras necesarias para los loteos conjuntos Municipalidad de Esperanza y Construcciones del Interior y Municipalidad de Esperanza y Eckard y las urbanizaciones de las manzanas 38 y 58. El total de lotes producidos con servicios sería de 454.

PROCREAR, seguimos gestionando que se produzca la adjudicación de los 40 lotes cedidos por la Municipalidad al Banco Hipotecario en el marco del programa antes mencionado, generando acceso al crédito para la compra de lotes más construcción de vivienda. Dentro de este mismo programa enviamos toda la documentación desde SAPEM a los efectos de adherir a la línea anunciada para el financiamiento de obras para las conexiones domiciliarias de gas natural

CONJUNTO URBANOS INTEGRADOS, esta obra a la fecha se encuentra paralizada y el adjudicatario de la licitación se encuentra re negociando los términos del contrato con el gobierno nacional a los efectos de poder retomar la misma.

Quiero realizar una mención que no es menor vinculada al desarrollo del hábitat en la ciudad de Esperanza y que tiene que ver con los loteos llevados adelante por los inversores privados, que hoy son más de 17 desarrolladores con más de 3.500 lotes que hasta el momento y por la falta de voluntad política del gobierno Provincial anterior no ha podido terminar su proceso de aprobación en el Ministerio de Medio Ambiente por la falta de factibilidades a otorgar por ASSA. Otra de las grandes incongruencias a las que nos hemos tenido que enfrentar como ciudad, una empresa del estado que no invertía en la ciudad y que además era una traba para que quienes estaban dispuestos a apostar al desarrollo no pudieran hacerlo. Y quería recordar este aspecto porque ya sobre finales del año pasado logramos comenzar a revertir a muy buen ritmo esta situación, encontrando marcos de entendimientos tanto con el ministerio como con la empresa para que en forma conjunta podamos viabilizar estos emprendimientos que tanto bien le hacen a la ciudad y que son tan necesarios para nuestro mercado de terrenos, generando una plena democratización y transparencia en esos procesos.

Como podrán ver, al igual que la utopía del riesgo hídrico cero, las soluciones habitacionales pasaron a convertirse en un objetivo permanente que nos moviliza a caminar hacia adelante y hoy el Instituto comienza a dar sus frutos a pasos agigantados.

Otras obras a las cuales quiero hacer mención en este año tan especial por su impronta e importancia son:

EJECUCION DEL ACCESO A LA CIUDAD POR AVENIDA RAFAELA

CICLOVIA EN AVENIDA LOS COLONIZADORES: Quiero detenerme en este punto para manifestar que luego de reunirnos con APCE y la Vecinal Este seguimos convencidos de lo estratégico que es para ese sector poder ejecutar dicha obra, por ende vamos a seguir adelante con las gestiones para conseguir los fondos específicos existentes para tal fin y para volver viable el proyecto desde el punto de vista social, siempre garantizando el cuidado pleno de las obras, con un objetivo concreto de poner en valor todo lo realizado por esa gran artista esperancina.

CREACION DE PUNTO VIOLETA EN ESTACION DEL FFCC: Desarrollo de un nuevo espacio destinado a la promoción de la igualdad de género y en defensa de la mujer en situación de violencia y/o vulnerabilidad, ratificando el compromiso que tiene el Municipio con las políticas de género y diversidad.

Concretamente, el punto violeta tiene el fin de acercar el Municipio a la ciudadanía y poner a su disposición las herramientas para dar soluciones a los problemas de cada persona, y su objetivo central es aumentar la capacidad de respuesta integral sobre las violencias hacia las mujeres y la población diversa.

Con el emplazamiento de este espacio, no sólo estamos promocionando el desarrollo de la igualdad, sino también, la valoración de un espacio destinado a la jerarquización del humano en una ubicación estratégica en la faja fundacional de la Ciudad, poniendo en valor con la presencia del municipio, la estación del ferrocarril, como punto de aglutinación de la memoria de aquellos pasajeros en trance a recibir en el presente a todos aquellos ciudadanos del departamento las colonias que comenzaran a transitar, en este momento histórico, una vida con mayor libertad, igualdad e integración.

PUESTA EN VALOR PALACIO STOESSEL: Actualmente, ya se aprecia la culminación de la techumbre cumpliendo su función de protección del edificio, evitando así el avance de las patologías edilicias preexistentes, asociadas al ya saneado deterioro de la cubierta.

A partir de esto, se comenzó a gestionar la adquisición de cuerpos de andamiajes que permitirán avanzar sobre los trabajos de coronamientos perimetrales superiores y cornisamentos, como así también, sobre las reparaciones de la envolvente muraria.

Por otro lado, se comenzará a trabajar en el refuerzo de las estructuras de bovedillas existentes, como así también, en la liberación de espacios incoherentemente anexados, recuperando así la morfología original del edificio.

De esta manera, continuamos trabajando decididamente, en este lento pero constante proceso de recuperación y puesta en valor de tan apreciado edificio, destinado a la cultura y el acervo ciudadano.

PUESTA EN VALOR EDIFICIO CORREO ARGENTINO: Es ésta una obra emblemática por ser un hito en la manifestación de la modernidad en la Argentina. Otorgarle el valor que le corresponde, con el uso de un destino público, es coherente con el motivo de su creación en el aggiornado tiempo actual.

Los trabajos a realizar, en primera instancia, son la finalización del tratamiento de impermeabilización de su última losa, y el recambio por cada nivel de los cerramientos móviles y carpinterías fijas, logrando de esta manera un espacio estanco y hermético para poder armar, distribuir, materializar y ocupar, los diferentes espacios interiores que se desarrollaran con un alto y concreto sistema de flexibilización. Así, este municipio, reanuda la puesta en valor del edificio público más moderno de la ciudad.

Ya es sabido que el crecimiento sin planificación tiene un sin número de consecuencias negativas, es por eso qué vamos a continuar en el marco del nuevo ordenamiento territorial con el desarrollo dinámico del nuevo plan urbano Esperanza Sustentable, generando los ámbitos de participación adecuados para su análisis y revisión permanente.

En ese contexto y bajo ese marco generamos una serie de proyectos que mejoran la calidad de vida de los esperancinos, pensando una ciudad que avance hacia la descentralización con la plena convicción que debemos contar con una Esperanza más inclusiva e integrada.

Estos proyectos, que me permito enumerarlos por la importancia que tienen, ejecución de colectora en ruta 6 entre calles Laprida y Donnet, puesta en valor de las veredas frente a la plaza San Martín, Cimentación y Protección al monumento Nacional de la Agricultura, ingreso al parque industrial por ruta 6, ingreso principal a la reserva ecológica, accesibilidad universal al palacio municipal, módulo adicional de descentralización del municipio en el sector sur de la ciudad, reparaciones en la Casa de la Colonia, ciclovía en calle San Martín entre Soler y De las Naciones, 4 nuevos ingresos a la ciudad, ciclovía en calle 9 de Julio, ciclovía en calle Santa Fe entre Montalbetti y Morandin, desarrollo y construcción de la avenida férrea, creación de la plaza Eva Erni de Borla, puesta en valor de las plazas del barrios los troncos, plaza de las carretas, plaza El Molino y el Skate Park, creación de la plaza Hormigonera, mejoramiento de la accesibilidad al liceo municipal y baños accesibles, pavimentación y entubado de calle JJ Paso entre Terford y ruta 70 y entubado del canal Urquiza, requieren de fuentes de financiamiento, desvío del tránsito pesado y finalización de la defensa oeste y es ahí en dónde tenemos que estar más Juntos y Unidos que nunca, en tratar de volver que esto se vuelva viable ya sea a través de nuestras propias rentas generales o de las gestiones conjuntas para conseguir fondos de programas nacionales o provinciales que podamos realizar, situación que creemos es factible, pero para lo cual como siempre digo, primero hay que tener una planificación de ciudad y luego los proyectos, hoy tenemos ambas cosas en el marco de un moderno marco normativo.

En materia de seguridad, comentarles que a lo largo del año 2021 vamos a continuar con el plan de trabajo que venimos llevando hasta la fecha, siempre en el marco de la mesa de coordinación institucional, con la intervención directa de la comisión de seguridad dispuesta en el marco del cabildo abierto.

De ese trabajo conjunto surgieron las líneas de acción que iremos aplicando, como ser:

– Reuniones periódicas de trabajo de la mesa de coordinación y el Cabildo

– Mesa de trabajo permanente con todas las vecinales a los efectos de tener un ida y vuelta directo con todos los vecinos

– Aplicación plena del sistema tetra con uso complementario en canales específicos del personal de la central de monitoreo

– Unificación del funcionamiento del 911 con central de monitoreo en un único espacio físico. En este punto ya estamos trabajando en el acondicionamiento de su futuro lugar de trabajo en dónde además se integrará Defensa Civil

– Incorporación de mayor cantidad de cámaras en puntos estratégicos. Ya superamos las 205 cámaras de video vigilancia.

– Incorporación de nueva tecnología. Unificado el funcionamiento con el 911 vamos a incorporar cámaras con identificación de patentes como primera etapa en puntos estratégicos para luego pasar a sumar cámaras con identificación de rostros y sistema de alerta temprana para los vecinos que quieran sumarse.

El programa de alumbrado es un gran aporte en esta materia lo mismo que las urbanizaciones que hemos planteado a través del INMUHA.

Como podrán comprender y observar estamos poniendo todas las herramientas que están a nuestro alcance para día a día poder tener una ciudad más segura, generando las mejores condiciones para que las fuerzas de seguridad puedan llevar a cabo su tarea de la manera más eficiencia, eficaz y efectiva posible. Esa ha sido siempre nuestra actitud para con este tema, no siempre hemos encontrado una respuesta como la observada hasta el momento por parte del Ministerio de Seguridad, quien claramente se comprometió a tomar la responsabilidad que le corresponde y a trabajarla en forma conjunta con los gobiernos locales y no de espalda a ellos, llevando a tal punto ese compromiso de designar un representante del mismo que ha estado disponible cada vez que se lo hemos solicitado.

A los programas que ya venimos desarrollando, sumado al plan de obras y servicios que les acabo de mencionar, vamos a incorporarle en este 2021 un programa pensado para la Promoción de derechos a partir del trabajo integral articulado entre diferentes Secretarías:

En primer lugar, vamos a relanzar el PROGRAMA NACIONAL MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES: Es un programa destinado a municipios de todo el país con el objetivo de fortalecer la prevención y el cuidado desde una mirada integral de la salud, como un aspecto fundamental que comprende diferentes aristas relacionados con la promoción de calidad de vida. Desde el año 2018, y gracias a una serie de esfuerzos realizados, desde la Municipalidad de Esperanza accedimos a la categoría de “MUNICIPIO RESPONSABLE” junto a otros 87 municipios del país.

PUNTOS SALUDABLES: Este año implementaremos de manera conjunta entre las Secretaría de Promoción Social y Cultura y Deportes de la Municipalidad, un programa para promover la alimentación sana y la promoción de actividad física, destinados a la población con trastornos alimenticios. Este programa resulta fundamental a partir del contexto actual donde el cuidado y la prevención en materia de salud son prioridad para los estamentos estatales y la sociedad en general.

Se establecerán tres puntos saludables donde se organizarán caminatas, talleres sobre alimentación y seguimiento nutricional con el objetivo de prevenir enfermedades y promover hábitos en relación a una vida más sana.

PISTA SALUDABLE: Gracias a la participación en el programa Municipios y Comunidades Saludables accedimos a recursos que permiten llevar adelante una “Pista saludable”, que consiste en una estación aeróbica para realizar actividad física. La misma será construida en la plaza de barrio Los Troncos.

FORO DE POLÍTICAS PÚBLICAS “La ciudad que tenemos, la ciudad que queremos”. Por tercer año consecutivo se realizará esta instancia que propone abordar en diferentes encuentros problemáticas actuales para repensar, diagnosticar y proyectar propuestas que permitan fortalecer las capacidades institucionales de las diversas esferas estatales.

CONSEJO DEL ADULTO MAYOR: Con el objetivo de asistencia, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores. Se pretende institucionalizar la colaboración y participación de los adultos mayores en la definición, aplicación y seguimiento de las políticas públicas relacionadas con este sector y así concentrar el trabajo conjunto de todos los sectores comprometidos con la situación de esta población, en estrecha colaboración con los organismos del Estado.

Formación de empleados públicos en el marco de la Ley Micaela con el objetivo de prevenir la violencia de género.

POTENCIAR ACOMPAÑAMIENTO – Programa Nacional formulado por Sedronar (Secretaria de Políticas integrales sobre drogas) y Desarrollo Social de Nación, implementado desde APRECOD (Agencia Prevención de consumos de drogas y tratamiento integral de las adicciones. Provincia de Santa Fe). Tiene por objetivo fortalecer un proyecto de vida saludable, a través de la terminalidad educativa y la formación laboral, de los y las jóvenes que se encuentran atravesando la última etapa de un proceso de tratamiento en adicciones. Esta iniciativa contempla que, además de continuar y finalizar con el tratamiento, cada persona pueda afianzar sus compromisos personales y para con su entorno social.

En segundo lugar apostamos fuertemente al Fortalecimiento de la ECONOMÍA SOCIAL: Área fundamental a reforzar debido a la situación socio-económica y laboral del país. Aspecto abordado de manera integral y conjunta entre las Secretarías de Producción y Promoción Social del municipio.

Programa SANTA FE MÁS: Programa provincial que persigue como objetivo el acompañamiento en la finalización de trayectos educativos y formación en oficios brindando herramientas para la inserción laboral. Destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años que no se encuentren incluido en el mercado laboral formal.

El programa prevé encuentros semanales entre los integrantes de cada grupo y otras instancias que permitan vincular los distintos talleres para compartir experiencias, re trabajar colectivamente situaciones cotidianas, construir redes comunitarias, plantear desafíos y proyectar sus economías, pensar la formación de manera integral, y realizar actividades de esparcimiento, deportivas y culturales.

FUTURAS, Mi empleo digno. Iniciativa del gobierno provincial tendiente a facilitar e incrementar la inserción laboral de mujeres jóvenes entre 18 y 30 años, de escasos recursos económicos, que hayan culminado el nivel secundario de escolaridad del área urbana y peri urbana de las principales ciudades de la Provincia de Santa Fe. Busca mejorar sus condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo, a través de programas de capacitación y prácticas laborales.

Acompañamiento en la constitución y fortalecimiento a cooperativas de trabajo. Las condiciones socio-económicas generales hacen surgir la necesidad de acompañar nuevas modalidades de trabajo a partir de las dificultades de generar oportunidades de empleo formales. Elaboración de proyectos destinados a instancias provinciales, nacionales y supranacionales que permitan obtener recursos para fortalecer experiencias de cooperativismo existentes en la ciudad. Esta iniciativa encuentra fundamento a partir del convencimiento en que el individuo sólo alcanzará felicidad plena si la comunidad a la que pertenece alcanza niveles de organización, armonía y consenso como para asegurar su realización.

Soy una convencida de la importancia que tiene el debate político y la construcción colectiva de la ciudad y de los aportes que se pueden realizar sobre todos y cada uno de los proyectos que hemos presentado, es por eso que les quiero solicitar con especial énfasis en que se den las discusiones necesarias para dar pronto tratamiento a los proyectos que hoy se encuentran en el seno del cuerpo desde la visión que les decía, la de encontrar en los disensos las mejores ordenanzas para nuestra ciudad.

Mucho se habla en política de la transparencia y la modernización y siempre termina quedando la sensación que se dice mucho más de lo que se hace en ese rumbo. Desde nuestra gestión y no por primera vez insistimos en la necesidad de contar con las herramientas administrativas y legales para poder tener las bases para un control independiente de legalidad y evitar que esos temas sean elevados al debate público como un mero mecanismo de difamación, pero sin la profundidad y la seriedad que esos controles requieren.

En esa línea hemos presentado el proyecto de la constitución de un tribunal de cuentas el cual debe ser independiente y con pleno ámbito de competencia sobre los actos administrativos de todos los poderes del estado municipal, sus organismos descentralizados y entes autárquicos, siendo una herramienta central del control que debe ejercer el concejo sobre el departamento ejecutivo y a su vez una motivación de mejora continua por parte de este último, constituyéndose esta en una política pública y en una forma de hacer política para el futuro de la ciudad.

Decía transparencia y modernización, este último aspecto también lo abordamos con otros dos proyectos que son trascendentales para la administración diaria de la cosa pública y que se complementan a la perfección con la creación del tribunal de cuentas, como son el proyecto de ordenanza de administración financiera y nuevo código fiscal de la ciudad.

Toda normativa que busca agiornar a la burocracia estatal a los tiempos modernos y que en definitiva nos obliga como Ejecutivo Municipal a realizar cada día las cosas de mejor manera, con una visión sistémica e integral del Estado.

Estos proyectos de normativas en conjunto se complementan con la ordenanza ya aprobada en el marco del proyecto elevado por el ejecutivo de generar indicadores auditados para medir calidad de gestión y visión de ciudad inteligente, proceso que terminó la primer etapa con la publicación y validación internacional del mismo y que en este 2021 tiene como objetivo por un lado mejorar los indicadores ya medidos y por el otro desarrollar fundamentalmente en materia de medio ambiente todas las herramientas necesarias para medir en forma sistémica los denominados claves dentro de esta y otras categorías.

Sumado a esto ya pusimos en práctica la incorporación de la tecnología de blockchain. Blockchain es una Tecnología diseñada para administrar Información Digitalizada, caracterizada por ser Transparente, Segura e incorruptible.

En el mundo es utilizada para desarrollar las Criptomonedas y hoy el municipio la utiliza para transparentar las Compras y Certificar la Documentación necesaria. Este nuevo desarrollo que nos pone una vez más a la vanguardia del uso de tecnología para mejorar prestaciones de servicio garantizando plena transparencia, que, si bien arranca por un área y trámite específico, está pensado para que prontamente lo podamos extender a toda la administración, avanzando de esta forma hacia la digitalización de todos los trámites.

El re lanzamiento del sistema de reclamos sobre la base tecnológica antes mencionada es también ya una realidad de muy corto plazo. Esta herramienta le dará al vecino un canal de comunicación directa, rápido, ágil de manera tal que encuentre a través del mismo una posibilidad concreta de tener un ida y vuelta virtuoso con el municipio, y como les decía, siempre tratando de mejorar la prestación de servicios, la atención y el contacto con todos los ciudadanos de Esperanza, porque esa es nuestra forma de ver, entender y gestionar la cosa pública, siempre Juntos.

Como podrán ver el objetivo es siempre el mismo, modernización para mejorar servicios, en un contexto de total transparencia, pudiendo medir no solo la legalidad de los actos de gobierno sino que su eficiencia, eficacia y efectividad, conceptos vitales para una ciudad como Esperanza y que a través de la normativa presentada podrían constituirse en políticas públicas duraderas y perdurables en el tiempo garantizando un estándar de gobierno para los Esperancinos sea del color político que sea a quien le toque conducir los destinos de la ciudad.

Les agradezco mucho la atención, ya finalizando esta larga exposición, sabiendo que las normas protocolares y sociales indican a todos los aquí presentes aplaudir al finalizar esta alocución, les voy a pedir en esta oportunidad me acompañen, nos pongamos de pie y como todo un símbolo démosle un fuerte aplauso a todos los esenciales del sector salud, de nuestras fuerzas de seguridad, de los comercios, y a nuestros compañeros municipales que le pusieron y le siguen poniendo el cuerpo a una situación extraordinaria, de la que debemos salir mejores.

Gracias.