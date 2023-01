Megevand: “Es una falacia que el SEMI ordene el tránsito; los funcionarios no caminan la calle”

El comerciante y ex dirigente mercantil de Esperanza, Luis Megevand, criticó la implementación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEMI) por la tarde y lamentó que “en Esperanza no se ha hecho nada por el tránsito”.

En diálogo con la CSC Radio, Megevand dijo no entender la medida y la calificó como “sinsentido, tomada por funcionarios que no funcionan”. “No sé cuál es el objetivo, no sé para qué, y creo que los funcionarios que toman medidas no caminan la calle. No se puede ser funcionario de escritorio, manejar o administrar un Estado sentado en una oficina y no salir a la calle. Si salieran a la calle, verían que Esperanza no necesita estacionamiento medido”, afirmó.

Y agregó: “No es verdad que se necesite ordenar el tránsito. Si lo que se busca ordenar el tránsito a través del estacionamiento medido, en Esperanza van a tener que extender el estacionamiento medido a toda la ciudad. En Esperanza en los últimos años no se ha hecho absolutamente nada en cuanto al tránsito”.

En este marco, apuntó que “en Esperanza hay 21 semáforos, la mayoría concentrados en la ruta 70 y sin onda verde; en una ciudad de 50.000 habitantes es irrisorio ese número” y criticó que “en Esperanza no se ha invertido en el tránsito; se ha generado una ciudad llena de obstáculos, en la que es muy difícil circular”. “En calles troncales, que unen la entrada y salida de la ciudad, como 1º de Mayo, Rivadavia y Moreno, no hay un solo semáforo. Por eso que el secretario de Gobierno venga a decir que el estacionamiento medido sirve para ordenar el tránsito, es una falacia. Porque los días sábado, que no está el SEMI, ¿el tránsito se ordena por sí solo?”, planteó Megevand.

“Esperanza es una ciudad que ha crecido vehicularmente pero no ha crecido en infraestructura que ayude a controlar el tránsito. Que no vengan a decirnos cosas que no son, no es para ordenar el tránsito, que se animen a decir que el estacionamiento medido es para recaudar, es una forma más de meterle la mano en el bolsillo al ciudadano”, lamentó.

Al respecto, planteó que mientras tanto “los funcionarios municipales estacionan dentro del municipio, entonces si quieren modernizar la ciudad que empiecen por revalorizar el patrimonio cultural que es el edificio municipal que se está cayendo a pedazos”. “Que no nos vengan a vender humo, como ciudadano de Esperanza no quiero más funcionarios que me vendan humo y que porque colocan una guirnalda en la calle hacen una publicación promocionándola cuando en otras ciudades hace años que lo hacen”, reclamó.

“Lo peor es que esto proviene de gente que pertenece a un partido que se dice nacional y popular y que lo promocionan así permanentemente en todo acontecimiento. Pero esto es una medida sin sentido, tomada por funcionarios que no funcionan. Falta que cobren estacionamiento medido en el cementerio”, se quejó.