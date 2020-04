Médicos santafesinos nucleados en AMRA paran por 72 horas

En respuesta a esta resolución nacional, que pretende “cambiar el caballo a mitad del río”, en contra de sus propias máximas, Amra ha resuelto declarar el ESTADO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN, convocando a un PARO DE ACTIVIDADES DE LOS PROFESIONALES AFECTADOS, en todos los subsectores por 72 horas desde la 0 horas del día jueves 30 de abril, 1 y 2 de mayo. Esta medida incluye los días no hábiles debido a que estos profesionales son obligados a trabajar los feriados por la pandemia y que ahora no se les reconoce su labor.

You may also like