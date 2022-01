Médicos clínicos piden no aislar a los contactos estrechos sin síntomas

Desde el Foro Argentino de Medicina Clínica emitieron un comunicado en el que explican los motivos por los que consideran que deberían restringirse los requisitos para acceder a un testeo y disminuir la cantidad de personas que se aíslan preventivamente.

Argentina se encuentra atravesando la tercera ola de coronavirus, con un número de casos positivos que se multiplica día a día. Este jueves, el país superó por primera vez los 100.000 casos diarios. Las previsiones epidemiológicas estiman que el pico de contagios se alcanzará en 15 días, cuando se registrarían entre 300.000 y 400.000 positivos por jornada.

En este contexto, llamó la atención un comunicado emitido por el Foro Argentino de Medicina Clínica, que pide revisar las medidas epidemiológicas y disminuir los testeos y los aislamientos preventivos (por ejemplo, no aislar a los contactos estrechos sin síntomas).

En el texto, el Foro expresó su preocupación por la presión que se está ejerciendo sobre el sistema de salud ya que, “a diferencia de otras etapas de la pandemia, se observa una afluencia masiva a centros de salud de personas asintomáticas o con enfermedad leve para realizarse test de coronavirus para reaseguro en celebraciones, viajes, o por haber sido contacto estrecho de un individuo con Covid-19”.

Asimismo, advirtieron que “la estrategia de aislamiento de contactos estrechos con esquemas de vacunación completos en momentos de tamaña cantidad de casos genera gran cantidad de personas aisladas y perjudica las dinámicas familiares y laborales, particularmente en el sobrecargado sistema de salud, en especial en el ámbito de la atención primaria y el cuidado de enfermos y personas vulnerables”.

“Hoy la situación del país, con porcentajes de vacunación elevados, se presenta diferente a la de dos años atrás. La repetición de medidas que pudieran haber mitigado el devenir de la pandemia en el pasado no parece tener el mismo balance entre los beneficios y perjuicios en estos días, tales como nuevas postergaciones por limitaciones en la accesibilidad de pacientes con otras patologías o problemas de financiamiento de la salud, no vinculadas a la pandemia”, argumentaron desde la entidad.

Frente a la situación descripta en los párrafos anteriores, desde el Foro de Medicina Clínica proponen “repensar las medidas de aislamiento e indicación de estudios diagnósticos” y compartieron una lista de siete recomendaciones dirigidas a las autoridades sanitarias:

Priorizar la atención y la realización de hisopados solamente en pacientes con criterios de gravedad o internación en los centros de salud y no hisopar en dicho ámbito a personas asintomáticas y con cuadros leves. Favorecer la continuidad laboral con medidas de protección personal en personas con contacto estrecho y esquema de vacunación completo (ya sea trabajadores esenciales como no esenciales). Si en días posteriores comienza con síntomas, no testear y aislar 5 días + 5 extremando recaudos. Contactos estrechos con esquema incompleto, o no vacunados: aislar 7 días + 3 de extremar recaudos. No testear el caso sospechoso leve detectado e indicar 5 días de aislamiento + 5 días de extremar recaudos si tiene plan de vacunación completo y 7 días de aislamiento + 3 días de extremar recaudos en caso de que no lo tenga. Los casos confirmados sintomáticos con vacunación completa: aislar 5 días + 5 días de extremar recaudos. Casos confirmados con esquema incompleto o no vacunados: aislar 7 días + 3 de extremar recaudos. Para aquellas personas que requieran PCR por cuestiones turísticas, habilitar centros por fuera de las instituciones de salud.

Alejandra Gaydou, médica santafesina, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL e integrante del Foro Argentino de Medicina Clínica, reafirmó en Aire de Santa Fe los conceptos emitidos en el comunicado de la entidad.

“No deberían testearse todos los casos positivos porque lo que está pasando es que se agolpan los centros de salud, colapsa el primer nivel de atención porque todos quieren hisoparse y hay muchos falsos negativos, ya que si uno va el primer día de contagio a hisoparse la carga viral aún es baja”, advirtió.

La profesional opinó que “hisopar responsablemente es hisopar solo a los pacientes enfermos que tengan síntomas graves –como compromiso respiratorio– o que necesitan internarse, sea por Covid o por otras patologías”. “El testeo no debería ser para todos. Los kits de testeo son caros y hay que administrar bien el recurso, porque lo vamos a seguir necesitando. Si el sistema colapsa, no hay posibilidad de respuesta”, concluyó.

La opinión de Gaydou coincide con lo manifestado este jueves por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que informó que en la reunión del Consejo Federal de Salud “se revisaron las recomendaciones, y una de ellas fue que aquellos que no tengan indicación de testeo, no se acerquen a los centros para no seguir tensando el circuito”.

Y continuó: “Le pedimos a la gente que si es contacto estrecho y asintomático no hace falta que se hisope en este momento. Con cinco días si son vacunados o siete si no están vacunados, pueden recibir el alta. En caso de ser contacto estrecho, tienen que aislarse de todas maneras, por lo que un resultado negativo o positivo no cambia su conducta”.