“Me interesa hacer cosas para el pueblo”, dijo Daniel Ribero tras ser electo presidente comunal de Progreso

El actual presidente de la Liga Esperancina de Fútbol, Daniel Ribero, fue electo presidente comunal en la localidad de Progreso por Juntos por el Cambio, tras haberle ganado al candidato de Unidos por Progreso, Juan Dodorico, en las elecciones generales del pasado domingo 14 de noviembre.

Daniel Ribero asumirá la comuna progresina el 10 de diciembre de 2021, acompañado por su equipo y dándole, como él mismo lo definió, “su impronta”.

A una semana de haber ganado las elecciones, en diálogo con El Santafesino, Ribero sostuvo que en diciembre arrancan con una nueva gestión, donde se dará continuidad a las cosas que están bien hechas y las que no, se buscará cambiarlas: “arrancamos con una parte de la lista que es nueva y una parte que viene con la gestión de Julio (Müller)”, dijo y anticipó que aprovechará los 22 años de gestión del intendente actual, con sus “aciertos y defectos, como cualquier gestión”, para que lo ayude dentro de su administración.

El electo candidato sostuvo además que hay cosas dentro de la administración comunal que necesitarán un cambio y proyecciones nuevas.

En un ida y vuelta con El Santafesino, el presidente de la Liga Esperancina de Fútbol y electo presidente comunal, habló sobre los temas más importante que abordará su gestión.

-En materia de Salud, ¿cuáles serán los objetivos principales?

-“Seguir avanzando con la gestión que se inició hace unos meses atrás con el nuevo SAMCO, además de darle, más allá de la nueva estructura, más cantidad de horas de guardia. Sí es posible, vamos a trabajar de lunes a lunes con un derivador de llamadas”, manifestó.

Sin embargo, Ribero sostuvo que no ve factible tener un SAMCO abierto las 24 horas, por el recurso humano.

-¿Le va a dar su impronta a la gestión de la nueva comuna?

-“Sí, seguro. No tengas dudas de eso”, dijo y recalcó que algunas cosas se vieron, como lo fue “el apoyo escolar” para fortalecer los espacios de aprendizajes de los estudiantes. Recordemos que, Daniel Ribero, es tesorero en la actual gestión de Julio Müller.

-¿Cómo se abordará el tema discapacidad?

-Ribero en ese sentido comentó que mantuvo reuniones con mamás de niños con discapacidad y autismo. “Se ayudará con los viajes” para esas familias y se abordará diferentes estrategias para acompañarlos.

-Fomentar los espacios de Cultura es importante en toda sociedad, ¿qué planes tiene en ese aspecto?

-“Se quiere contar con más cursos y capacitación en la Casa de la Cultura”, dijo y contó que en estos momentos se está dando clases de Primeros Auxilios- RCP (Reanimación cardiopulmonar). “Hay que mirar un poco más lejos en algunas cosas y proyectar de acá a algunos años. Progreso necesita cosas básicas o más eventos en la plaza”, agregó.

Entre otras cosas pensadas para fomentar la Cultura, Ribero habló de espectáculos al aire libre para adultos, niños y adolescentes. Además de ferias de artesanos.

-¿Qué tiene pensado para la Educación?

-En ese contexto, el electo intendente afirmó que no le gusta cómo está funcionando la escuela secundaria y anticipó que buscará “algo más integral, que los chicos tengan todos la oportunidad de ir a estudiar” y recordó el proyecto de reforzar los aprendizajes.

“Hay una maestra para que esos chicos no lleguen después el primer año y dejen o repitan. Hay que dar igualdad de oportunidades para todos y para que lleguen con la misma base”, expresó y agregó que desde la comuna se buscará brindar las herramientas para que los estudiantes que, no puedan ir a estudiar por algún motivo, puedan ir: “La comuna tiene que interiorizarse y preocuparse por esos estudiantes y ayudarlos desde lo económico, para que el día de mañana”, sean profesionales.

-Las donaciones y entrega de ayudas a los vecinos, ha sido un tema recurrente en este último tiempo, ¿Cómo será la nueva gestión en ese aspecto?

-“Yo quiero que la comuna esté abierta y que tengamos una asistente social en las calles, que tenga contacto con la gente de la escuela primaria, del jardín, de la escuela secundaria y con los vecinos. Qué haga un relevamiento casa por casa, tipo censo”. “Que visite a las familias”, y vea las condiciones en las que se encuentran ese núcleo familiar, para que luego “gestionemos” y así se dé solución y se “justifique las donaciones y ayudas” a los vecinos. “La idea es que se maneje con asistente social y que esté justificado qué familia necesita”.

En ese sentido, consideró también que hay que trabajar con la profesional y que la gente no quede con el “total me dan”, hay que desterrar esa concepción porque “sino lo único que se hace es generar, cada vez más, dependencia en torno a los distintos estados: comunal, municipal, provincial o nacional”, y son “generaciones que vienen mal enseñadas”, sintetizó

-Hay gente enojada con los escapes libres, ¿qué hará para abordar esa problemática?

-Ribero planteó la necesidad de indagar sobre el tema y ver la existencia de una ordenanza, pero descartó cobrar multas: “La idea es que vivamos en un pueblo ordenado. La parte de los ruidos molestos, es atormentador”. “No es tan difícil, acá hay que hacer un trabajo inspector, comuna, policía y sacar motos”. “No podemos estar con un solo inspector en la calle”, agregó.

Según su opinión “el estacionamiento, en general, está bastante ordenado”, pero para regularizar el tránsito, realizará lomos de burro en lugares estratégicos del pueblo, y evitar accidentes.

-Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación institucional, ¿cómo se abordará?

-“Hay una muy mala comunicación”, dijo refiriéndose a la prensa institucional y habló de la necesidad de dar a conocer, a través de gacetillas de prensa, “las cosas que se hacen” dentro de la comuna para que la población esté informada. “La idea es abrir la comuna para comunicar lo que se va a realizar. La comuna gestionó a través del Plan Argentina Hace, infraestructura de ejecución rápida “para entubar todo hacia el desagüe del último camino, está frenado, pero está; y nadie lo sabe”. “La gestión del SAMCO está, hay número del expediente, que ya está dado, y la gente tampoco sabe. Las luces LED en la ruta, el plan está con Vialidad, hay que publicarlo, para que la población sepa”, resaltó.

-¿Usted trabajará en conjunto con las instituciones?

En el presente, Ribero prefiere hablar de la construcción partidaria porque le interesa “hacer cosas para el pueblo”, más allá del color político. “Debe haber mucho más acercamiento con las instituciones. Vamos a trabajar en conjunto”, porque “eso falta, que la comuna esté a disposición de las instituciones y no las instituciones yendo continuamente a pedir”.

-Al pensar en Seguridad, ¿qué realizará?

-“Yo no estoy de acuerdo con lo del monitoreo. Sí creo que no está bien lo de las cámaras, hay que poner más y que funcionen bien. Me tengo que empapar bien, porque voy a preguntar: ¿está cámara graba, no graba?; y de ahí, se trabajará una vez que asuma el 10 de diciembre”.

-¿Cuál será su manera de trabajo a partir del 10 de diciembre?

-“Yo de ninguna manera voy a hacer la plancha un año y después tres meses antes de las elecciones, voy a hacer obras, eso está hasta mal pensado políticamente”, se refirió y dijo que el primer año se debe hacer cosas, para que los vecinos noten la diferencia y sobre todo, seguir trabajando durante “toda la gestión”.

-Hay una discusión sobre el deporte y la amplitud para todos, ¿Cuál es su opinión?

-“Vamos a trabajar para todas las disciplinas, hoy la comuna ayuda a todas. Pero creo que hay que ir más a lo social. Hay que ser más integral. El apoyo económico va a seguir estando, pero hay que reforzar “la parte que todos los chicos jueguen” y no haya discriminación.

Por otro lado, habló sobre un Proyecto de Matías Salcedo, que se dará continuidad para que haya mayor inclusión en los deportes.

Finalmente, el electo intendente comunal agradeció a la gente que lo apoyó y felicitó a los chicos y chicas que formaron la lista opositora y espera trabajar en conjunto porque es ahí donde se construye la comunidad.

Gentileza El Santafesino