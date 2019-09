Matías Donnet volvió a ponerse la camiseta de Boca Juniors

Por otro lado Matías Donnet, (ex jugador de Boca), manifestó: “la idea principal es venir a compartir con la gente del interior que está más lejos de poder vivir un superclásico como también otros momentos que por ahí en la época en la que jugábamos no lo teníamos y realmente lo disfrutamos porque sentimos todo el cariño de la gente”, y añadió: “uno siempre quiere ganar más allá de jugar con amigos o en este caso en un clásico en el que tenemos muy buena relación y la idea es que la gente entienda que se puede disfrutar sin violencia”, contó el esperancino.

