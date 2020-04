Matías Donnet contó cuál fue el momento más lindo de su carrera

El exjugador Tatengue reveló en SOL 91.5 lo que para él fue el mejor momento de su paso por el fútbol.

(Radio Sol 91.5) – El exjugador Tatengue, Matías Donnet, dialogó este viernes por SOL 91.5, dialogó sobre distintos temas y contó cuál fue el momento más lindo de su carrera. “El sueño de cualquier jugador es debutar en primera, pero no sé si todos se imaginan marcar en el primer partido”, dijo Donnet sobre su primer partido en Unión y el gol que le hizo a Platense.

“Nunca había visto el video del ingreso a la cancha. Unión estaba dentro del área, Zanabria me llama y yo fui como si nada, siendo pibe uno no se da cuenta de esas cosas, fue el momento más lindo de mi carrera futbolística”, relató Donnet haciendo referencia a su debut en 1998.

“Todo el mundo habla de mi gol en Boca en Japón, pero ver mi ingreso a la cancha fue el momento más lindo”, expresó y luego explicó: “A uno se le vienen a la cabeza un montón de cosas. Me acuerdo cuando veníamos a dedo desde Esperanza… Son cosas que uno valora muchísima por todo el esfuerzo que hizo”.

Respecto a su presente, “Puchero” contó que está trabajando en la séptima del Xeneixe: “Para mí fue una sorpresa, no me lo esperaba. Yo estaba haciendo el curso de técnico, pero con la idea de ser ayudante. A la semana siguiente de las elecciones Raúl Cascini me mandó un mensaje y me preguntó si quería dirigir. En mi casa me dieron el okey y me dijeron que vaya a probar, al principio es mucha incertidumbre, pero la verdad que es muy lindo. Boca creo que está por encima todos a nivel nacional”.