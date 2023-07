Matías Baroni: “este domingo los jóvenes seremos los protagonistas de la Esperanza que viene”.

En el cierre de la campaña conversamos con Matias Baroni, precandidato a concejal por la lista de Ana Meiners, y estos nos comentaba: “los esperancinos tenemos por delante el gran desafío de seguir consolidando nuestra gran ciudad, una enorme tarea. Y quienes, como mi caso, abrazamos la participación política como herramienta de cambio de las sociedades, queremos involucrarnos en ese proceso”.

Sobre el acercamiento a la política esto nos decía: “desde hace más de 10 años que participo en política, sigo formándome, me recibí de abogado y estoy dispuesto a dar gran parte de mi tiempo a esa tarea. Ana Meiners decidió que sea yo quien encabece la lista de concejales, y si bien para mí es un gran compromiso, también es un estímulo que me da mucha energía para seguir trabajando. Con la humildad y el compromiso necesario asumí la responsabilidad de encabezar la lista, porque sé que puedo contribuir a darle al Concejo Municipal otra dinámica. Las charlas permanentes que mantengo con Ana me dan una perspectiva y un panorama muy interesante sobre la gestión a partir de su experiencia de casi 16 años liderando la ciudad”.

Haciendo un balance de lo expresado en los medios durante este mes de campaña destacaba: “durante este tiempo de campaña hablé de varios temas y destaqué aquellos sobre los que quisiera trabajar prioritariamente. Y esos temas surgen de lo que instintivamente uno ve en la ciudad, pero también de lo que piensa y sienten las personas de todas las edades con las que pudimos conversar todo este tiempo. Particularmente a los jóvenes les preocupa el tema de consumos problemáticos y lo ambiental. Por mi función actual dentro del municipio también me interesa trabajar el tema de la economía social, en especial las cooperativas. Tres grandes temas en los que trabajaremos desde el Concejo Municipal”.

En el final de la charla nos decía: “claro que estas ideas se enmarcan en el proyecto de ciudad que nuestro candidato a Intendente, Martin Franconi tiene pensado llevar adelante, sobre la base de lo construido por Ana Meiners en estos cuatro períodos de gestión. Se trata de la continuidad de un proyecto para seguir consolidando a Esperanza como una de las más importantes de la provincia. Para eso le pido a nuestros vecinos que nos acompañen con su voto y hagan posible que los jóvenes también seamos protagonistas de ese proceso”.