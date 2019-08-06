Más de mil personas disfrutaron de Los Troncos en Los Toboganes

Con un parque de máquinas que superó ampliamente las cien y más de mil personas alrededor del trazado se desarrolló en Los Toboganes la sexta fecha de la popular categoría Los Troncos.
Se corrió en Esperanza la sexta fecha de la temporada 2019 de Los Troncos con total éxito en el mítico trazado de Los Toboganes.
Con más de cien autos en pista, el público presente que se agolpó al circuito disfrutó de los espectáculos en pista.
La próxima fecha, la séptima de la temporada 2019, se correrá en San Jerónimo Norte el 24 y 25 de agosto.
Las finales en cada una de las carreras:
FINAL TURISMO “B”
1-1- SERGIO CALZA
2–2- HERNAN BECKMANN
3-12- MARCELO KIEFFER
4- 7- WALTER TESARI
5-3- ANIBAL RATQUE
6- 23- JUAN MINERVA
7- 26- DIEGO PEREZ
8- 41- SEBASTIAN EXNER
9- 4- JOSÉ NAGEL
Auto 12- Recargado por sobrepaso con bandera amarilla
N/C 146- LAUTARO LEDESMA
-97- ELOY ROLAND
31- FEDERICO GEESE
99- SEBASTIAN STALDER
FINAL TURISMO FÓRMULA
1- 1-BRIAN PERINO
2- 2- RUBEN COLL
3- 5- NICOLAS GATTI
4- 4- HERNAN MERKI
5- 55- VÍCTOR SCHURRER
N/C 7- ADRIAN MARCUZZI
FINAL TURISMO “C”
1- 1-ALEJANDRO MESSA
2- 2- ESTEFANO SPREGGERO
3- 7- DEMIS ALEMAN
4- 3- ALEJANDRO BATALLA
5- 19- SERGIO SACCO
6- 11- ELOY ROLAND
7- 81- LUCIANO FERACE
8- 57- EXEQUIEL PEREYRA
9- 95- VÍCTOR ELENA
10- 6- NICOLAS POSEBON
11- 10- SILVANA GROSS
12-15- HECTOR MAIDANA
13- 16- NICOLAS RICCA
N/C 4- GUILLERMO GIRALDOTTI
17- BRUNO FURIA
13-MAXIMILIANO CHAVES
33- LEONARDO ORELLANO
21- JUAN MANUEL FUX
8- WALTER MALDINI
FINAL TURISMO PROMOCIONAL ( PILOTO TITULAR)
1- 2-BRIAN PERINO
2- 32- HORACIO FERNANDEZ
3- 57- NICOLAS PERINO
4- 3- DARIO RAINAUDI
5- 44- GABRIEL BRODA
6- 12- MARIANO CABRERA
7- 7- CARLOS FORLANI
8- -54- DIEGO OMEDES
9- 14- FABIO DEMARIA
10- 33- JONATAN FUX
11- 88- ALEX- WEPPLER
12- 43- PABLO EGESTTI
13- 40- JUAN MINETTI
14- 26- JOSÉ GRAGLIA
15- 38- GONZALO ZUBRIGGEN
16- 52- IGNACIO GOROSTIDI
17- 11- GONZALO DOMININO
18- 60- CRISTIAN AUCE
19- 136- VÍCTOR SCHURRER
20- 6- JULIAN ROLDAN
21- 27- PABLO GIECO
22- 5- JULIO MIRETTI
N/C- 47- NICOLAS NICOLI
80- MATIAS MARENGO
31- CRISTIAN BIRCHER
FINAL TURISMO “A”
1-26- MARCOS HUMOFFE
2-3-AGUSTIN FRANCHETTO
3-1- NICOLAS SPREGGERO
4- 7- ALEJANDRO MESSA
5-32- FABIAN CHUARD
6-82- CARLOS ARNOLD
7-8- EZEQUIEL BLATTER
8-25- MATIAS BECKMANN
9-4- FEDERICO KUZMICZ
10- 88- ANDRES ARNODO
11- 19- ELOY ROLAND
12- 6- ROBERTO ANDRADA
13-101- JOSÉ LUIS BONVIN
14-11- DANIEL PORTA
15-15- HECTOR MAIDANA
16-89- MARIO NAGEL
N/C 44- GASTON MIERKE
9- MARCELO ZANABRIA
12- ALEJANDRO AMICO
16- NICOLAS RICCA
33- LEONARDO ORELLANO
FINAL TC 4000
1-26- LEANDRO LARESE
2 -3-CRISTIAN ESQUIVEL
3-2- ANDRES FUX
4- 59- MARCELO KIEFFER
5-1- ALEJANDRO HUBER
6-11- CRISTIAN THEYTAZ
7-8- SERGIO NESCIER
8-38- ARIEL CORRENTI
9-5- AMILCAR SALZMANN
10-9-DANILO CACCIOLATO
11-35- WALTER WERNER
12- 34- MATIAS FILIPPA
13-52- FACUNDO CATTANEO
14-21- ADRIAN DEPPELER
15-45- FRANCO SALZMANN
16-12- BRIAN PERINO
17-32- HECTOR PIRANI
Auto 61- LEONARDO CRUCIANELLI -Excluido por técnica
N/C 7- 7- BRIAN YACOB
FINAL TURISMO PROMOCIONAL (PILOTO INVITADO)
1-57- DANIEL PERINO –
2-6- MAURO WIDER-
3-11- DIEGO NAVAS-
4-40- JAVIER PROSPERI
5-32- MAXINILIANO JACOBE
6-54- NÉSTOR DEPETRIS
7-2- EMILIO MANERO
8-33-MAXIMILIANO BAIALARDO
9-12- HUGO CABRERA
10-26- TATO BRUNO
11-47- NICOLAS NICOLI
12-98-GABRIEL BUFFA
13-3-RUBEN RAINAUDI
14-38-JIMENA COCCO
15-136- CARLOS SCHURRER
16-88-DIEGO WEPPLER
17- 31-MARCOS DOMININO
18- 80-EMANUEL DEMARIA
19-14-FERNANDO DEMARIA
20-43-MAURO ROMERO
21-44-JAVIER FAUTI
22-27- CARLOS FORLANI
23-5-GABRIEL BERESVILK
24-7- PABLO GIECO